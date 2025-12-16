Equatorial divulga lista de bairros de Anápolis que terão energia desligada para obras

Concessionária informa que desligamento programado é justificado por serviços de manutenção e modernização da rede

Paulo Roberto Belém - 16 de dezembro de 2025

Equipes da Equatorial atuando em manutenção (Foto: Reprodução)

Um serviço essencial poderá faltar em Anápolis ao longo desta semana, porque a Equatorial Goiás anunciou a interrupção de fornecimento de energia elétrica, atingindo a população em alguns bairros da cidade.

Segundo a empresa, o desligamento programado é justificado por serviços de manutenção e modernização da rede, que tiveram início ainda nesta segunda-feira (15), no Bairro Jundiaí e na Vila Santa Maria de Nazareth, o que explica o porquê pessoas ficaram sem luz.

Outros pontos atacados pela Equatorial Goiás nesta terça-feira (16), correspondem novamente ao Jundiaí, na Rua Victor de Azevedo, entre as 14 e 16h, e à Vila Santa Maria de Nazareth, na Rua Jorge Miguel até as 16h30.

Agora, os moradores da Vila Santana, Vila Santa Maria de Nazareth, Bairro Santo Antônio e Parque Brasília devem se preparar porque as interrupções do serviço ocorrerão na quinta-feira (18) e na sexta-feira (19), sendo que a Equatorial informou os horários exatos. (veja no final)

Tudo para dar manutenção e modernizar as redes, como troca e implantação de postes, substituição de transformadores, recondutoramento de cabos e ampliação do sistema nesses pontos específicos.

Caso os consumidores tenham alguma dúvida, a concessionária informou que os canais ideias para esclarecimentos são pelo telefone 0800 062 0196 e pela agência física na cidade, que fica localizada na Rua Braz Cordeiro de Morais, 680 – Vila Industrial.

Confira os locais e os horários de interrupção de energia elétrica

Quinta-feira (18)

Vila Santana

Rua Barão do Rio Branco, Rua 18 de Setembro e Avenida Alfredo Nasser

Horário: 09h às 15h

Motivo: Deslocamento e substituição de poste

Rua Ângelo Teles, Avenida Dona Elvira e Rua José do Ó

Horário: 9h às 15h

Motivo: Recondutoramento de rede de baixa e média tensão

Bairro Santo Antôni

Rua Antônio R. de Oliveira e Avenida Santo Antônio

Horário: 9h às 12h

Motivo: Instalação e substituição de transformador

Ruas PB-42, PB-44, PB-46 e Avenida Ayrton Senna

Horário: 9h às 12h

Motivo: Recondutoramento de rede de baixa e média tensão

