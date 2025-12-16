Equatorial divulga lista de bairros de Anápolis que terão energia desligada para obras
Concessionária informa que desligamento programado é justificado por serviços de manutenção e modernização da rede
Um serviço essencial poderá faltar em Anápolis ao longo desta semana, porque a Equatorial Goiás anunciou a interrupção de fornecimento de energia elétrica, atingindo a população em alguns bairros da cidade.
Segundo a empresa, o desligamento programado é justificado por serviços de manutenção e modernização da rede, que tiveram início ainda nesta segunda-feira (15), no Bairro Jundiaí e na Vila Santa Maria de Nazareth, o que explica o porquê pessoas ficaram sem luz.
Outros pontos atacados pela Equatorial Goiás nesta terça-feira (16), correspondem novamente ao Jundiaí, na Rua Victor de Azevedo, entre as 14 e 16h, e à Vila Santa Maria de Nazareth, na Rua Jorge Miguel até as 16h30.
Agora, os moradores da Vila Santana, Vila Santa Maria de Nazareth, Bairro Santo Antônio e Parque Brasília devem se preparar porque as interrupções do serviço ocorrerão na quinta-feira (18) e na sexta-feira (19), sendo que a Equatorial informou os horários exatos. (veja no final)
Tudo para dar manutenção e modernizar as redes, como troca e implantação de postes, substituição de transformadores, recondutoramento de cabos e ampliação do sistema nesses pontos específicos.
Caso os consumidores tenham alguma dúvida, a concessionária informou que os canais ideias para esclarecimentos são pelo telefone 0800 062 0196 e pela agência física na cidade, que fica localizada na Rua Braz Cordeiro de Morais, 680 – Vila Industrial.
Confira os locais e os horários de interrupção de energia elétrica
- Quinta-feira (18)
Vila Santana
Rua Barão do Rio Branco, Rua 18 de Setembro e Avenida Alfredo Nasser
Horário: 09h às 15h
Motivo: Deslocamento e substituição de poste
- Vila Santa Maria de Nazareth
Rua Ângelo Teles, Avenida Dona Elvira e Rua José do Ó
Horário: 9h às 15h
Motivo: Recondutoramento de rede de baixa e média tensão
- Sexta-feira (19)
Bairro Santo Antôni
Rua Antônio R. de Oliveira e Avenida Santo Antônio
Horário: 9h às 12h
Motivo: Instalação e substituição de transformador
- Parque Brasília
Ruas PB-42, PB-44, PB-46 e Avenida Ayrton Senna
Horário: 9h às 12h
Motivo: Recondutoramento de rede de baixa e média tensão
