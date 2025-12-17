Jovem denuncia agressões e ameaças durante show de pagode em Anápolis: “você vai se ver comigo”

Samuel Leão - 17 de dezembro de 2025

Jovem ficou com vermelhidão no queixo e mancha roxa na bochecha após o soco.. Suspeito foi conduzido. (Foto: Acervo Pessoal)

Uma jovem, de 29 anos, denunciou ter sido ameaçada, xingada e até agredida com um soco no rosto por um homem, de 30 anos, que estava no mesmo bar que ela durante um show de pagode em Anápolis, no último sábado (13).

O caso aconteceu em um estabelecimento do bairro Anápolis City, onde os dois estavam em uma mesma mesa, cada um em uma ponta. Por volta das 22h30 ele foi até ela e teria dito “não sei por que você está conversando com esse tipinho”.

Como os dois já eram conhecidos, e ele teria pego e não devolvido um carregador portátil (power bank) dela há três meses, ela apenas respondeu ” devolve meu power bank”.

Nesse momento, ele começou a xingar ela de “vagabunda, puta” e outras palavras de baixo calão, além de ameaçar dizendo que “quando sair daqui você vai se ver comigo”.

Não bastasse as ofensas e ameaças, ele ainda desferiu um soco na mandíbula dela, acertando a lateral do queixo. Outros homens presentes perceberam o ocorrido e se mobilizaram para retirá-lo do estabelecimento.

Todavia, a vítima alega que ele a teria esperado de fora do bar, de modo que a Polícia Militar (PM) foi acionada. Ao chegar no local, os policiais ainda enfrentaram resistência do suspeito, que reagiu e teria até danificado a farda de um dos militares.

Ambos foram conduzidos até uma delegacia e foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes de injúria, vias de fato e ameaça.

Ao expor o ocorrido nas próprias redes sociais, a jovem ainda alega ter recebido diversos relatos de outras mulheres, vítimas do mesmo homem.

Segundo os materiais reunidos, ele já teria um histórico de agressividade, tendo constrangido outras mulheres em bares da cidade.

A reportagem entrou em contato com a organização do evento, que relatou ter prestado todo o apoio à vítima e estar à disposição para colaborar com as autoridades.

