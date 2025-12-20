Motorista de aplicativo se transforma em Papai Noel e conquista passageiros em Anápolis: ‘reação das pessoas é impagável’, define

Portal 6 flagrou o prestador de serviço quando foi buscar mais uma passageira e foi atrás para contar a história

Paulo Roberto Belém - 20 de dezembro de 2025

Motorista Papai Noel atua há oito anos em Anápolis e se veste assim sempre quando chega a data. (Foto: Reprodução)

Imagine solicitar uma corrida por aplicativo e perceber que, em vez de ser o motorista indicado na foto da plataforma, quem aparece é o bom velhinho. Isso mesmo: o Papai Noel. É essa cena inusitada que passageiros podem encontrar em Anápolis.

A reportagem flagrou a forma em que Nilson Vieira, prestador de serviço há oito anos, foi buscar uma mulher em um estabelecimento da cidade e o acionou para entender a história por trás do Chevrolet Classic de Natal.

O motorista conta que “dar um jeito diferente” às corridas veio em 2021, ainda durante a pandemia, com o “Uber Balada”. “Deixar os clientes colocarem a sua música e colocar um jogo de luz que reflete aqui dentro do carro”, explicou.

O “Uber de Natal”, segundo Nilson, foi um incremento para esta época festiva do ano. Ele contou um pouco de como é a reação das pessoas quando veem chegar o motorista Papai Noel.

O primeiro contato já vem no chat do app. “Ho, ho, ho. Feliz Natal! Estou a caminho”. É com essa interação que o trabalhador provoca expectativa em quem solicitou a viagem. “Para a pessoa já ficar imaginando quem será”, emendou.

É quando ele chega no local do embarque, que a maioria das pessoas fica impactada, conta Nilson, narrando a situação de quando foi buscar uma passageira em um restaurante. “Não, não acredito”, teria dito ela colocando a mão no rosto. “É impagável”, define o motorista.

“Não tem como explicar, parece uma magia assim, do Natal. Você chega e cada momento é uma reação diferente”, complementou, citando que as corridas ficam mais leves com luzes para adultos e para a criançada, para quem Nilson dá balinhas de presente.

Arrematando, o prestador de serviço citou à reportagem que, inclusive, tem uma música autoral que tem na letra tem uma alusão aos bairros de Anápolis, que ele divulgou na página do Instagram – @uberbalada2021. É na rede social que ele também publica reações dos passageiros com o que faz.

CORRIDA DE NATAL 🎅 Motorista de aplicativo se transforma em Papai Noel e conquista passageiros em Anápolis: ‘reação das pessoas é impagável’, define Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/5v4afYKQDc — Portal 6 (@portal6noticias) December 20, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!