Motorista bêbado quase bate em viatura da PM, tenta fugir e acaba preso em Anápolis

No interior do automóvel, foram encontradas latas de cerveja e o teste do bafômetro confirmou a ingestão de álcool

Pedro Ribeiro - 20 de dezembro de 2025

Motorista foi preso após direção perigosa em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um motorista foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool na noite desta sexta-feira (19), no bairro Jundiaí, em Anápolis, após realizar manobras perigosas e quase provocar uma colisão frontal com uma viatura da Polícia Militar (PM).

A equipe passava pela Avenida Santos Dumont quando foi surpreendida por um veículo que fez uma conversão brusca em um cruzamento próximo a uma praça da região.

Durante a manobra, o carro entrou na contramão e obrigou os militares a desviarem rapidamente para evitar um acidente.

Após a situação, os policiais iniciaram a perseguição do veículo, que seguiu por algumas vias do bairro até ser abordado na Rua Joaquim Propício de Pina.

Durante a abordagem, o condutor demonstrava sinais de embriaguez. No interior do automóvel, foram encontradas latas de cerveja, tanto no painel central quanto no assoalho do veículo.

O motorista realizou o teste de bafômetro, que apontou 0,55 mg/L de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito.

Além disso, foram identificadas diversas irregularidades, incluindo manobra perigosa e condução sob influência de álcool.

Diante disso, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde teve a prisão em flagrante registrada. O caso agora deve ser investigado pelas autoridades competentes.

