O hábito dos samurais que fortalece as pernas e melhora a mobilidade na velhice

Prática tradicional japonesa mostrou aumento de até 25% na força das pernas de idosos, segundo estudo universitário

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Práticas inspiradas no cotidiano dos antigos samurais japoneses vêm chamando a atenção na área da saúde preventiva.

Isso ocorre após a divulgação de um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão.

Os cientistas identificaram que uma rotina diária baseada no método tradicional de etiqueta chamado Rei-ho é capaz de fortalecer as pernas e melhorar a mobilidade de pessoas idosas.

O destaque foi o aumento significativo da força de extensão do joelho, com ganho de até 25,9%.

A pesquisa foi publicada na revista científica Tohoku Journal of Experimental Medicine e acompanhou participantes durante três meses.

Nesse período, eles repetiram movimentos tradicionais da disciplina samurai, executados de forma lenta, controlada e precisa.

As ações envolvem gestos comuns do dia a dia, como sentar, levantar e caminhar com atenção à postura.

Segundo os pesquisadores, essas práticas faziam parte da vida cotidiana no Japão antigo e ajudavam a manter a força muscular ao longo da vida.

Com a popularização de móveis ocidentais e mudanças nos ambientes domésticos japoneses, esses estímulos físicos foram sendo deixados de lado.

Isso motivou os cientistas a buscar formas de resgatar movimentos que, historicamente, contribuíam para o fortalecimento das pernas.

Benefícios do método Rei-ho

O estudo incluiu um grupo experimental que seguiu um protocolo simples, com duração de apenas cinco minutos por dia, pelo menos quatro vezes por semana.

A rotina consistia em variações controladas de agachamentos e transições entre sentar e levantar, inspiradas na postura tradicional seiza, em que a pessoa se ajoelha com as pernas dobradas sob o corpo.

Após três meses, os resultados foram expressivos.

Os participantes que praticaram o Rei-ho apresentaram aumento médio de 25,9% na força de extensão do joelho, movimento essencial para estender a perna.

Já o grupo que não realizou a prática teve melhora de apenas 2,5%.

A pesquisadora Ayaka Ogasawara, autora principal do estudo, destacou que essa força é um indicador fundamental da mobilidade e da capacidade funcional na velhice.

Segundo ela, os resultados sugerem que o Rei-ho pode ajudar idosos a manter a independência por mais tempo.

Outro ponto positivo é a acessibilidade da prática. O método não exige equipamentos, academia ou longos períodos de treino.

Os exercícios podem ser feitos em casa e adaptados à rotina moderna.

Para o pesquisador Akira Sato, além dos ganhos físicos, o Rei-ho permite contato direto com tradições milenares do Japão. A prática, segundo ele, une saúde e preservação cultural.

Por que fortalecer as pernas é importante

O fortalecimento muscular das pernas ajuda a reduzir o risco de quedas, um dos principais fatores de lesões na terceira idade.

Manter força adequada também favorece a autonomia, permitindo que idosos realizem atividades diárias sem ajuda constante.

Além disso, a simplicidade dos movimentos facilita a adesão ao longo do tempo, tornando o método uma alternativa viável para quem busca envelhecer com mais mobilidade e qualidade de vida.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!