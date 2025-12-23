Empadão raiz de Natal: a receita clássica de massa amanteigada e recheio cremoso
Prato tradicional da ceia une massa macia, sabor marcante e recheio generoso, perfeito para compartilhar em família
O empadão de frango é um dos pratos mais tradicionais da mesa de Natal brasileira. Com massa amanteigada, que desmancha na boca, e recheio cremoso e bem temperado, ele costuma agradar todos os gostos e funciona tanto como prato principal quanto acompanhamento.
A receita abaixo foi ensinada pelo canal Receitas de Pai, no YouTube, e combina sabores clássicos com ingredientes que dão identidade e textura ao prato.
Ingredientes da massa
- 250 ml de água
- 200 g de banha de porco
- 1 ovo
- ½ colher de sopa de sal
- 750 g de farinha de trigo
Ingredientes do recheio
- 200 g de lombo suíno
- 200 g de peito de frango
- 50 g de azeitona
- 200 g de queijo mussarela ou queijo fresco
- Cheiro-verde a gosto
- ½ xícara de ervilha
- 300 g de guariroba (palmito amargo)
- 1 sachê de molho de tomate
Como preparar a massa
Em uma tigela grande, misture a água, a banha de porco, o ovo e o sal. Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo, mexendo até formar uma massa homogênea e macia.
A massa deve desgrudar das mãos, mas sem ficar seca. Cubra e deixe descansar enquanto prepara o recheio.
Como preparar o recheio
Cozinhe o peito de frango e o lombo suíno, desfie ou pique em pedaços pequenos. Em uma panela, misture as carnes com o molho de tomate, a ervilha, a guariroba picada, as azeitonas e o cheiro-verde.
Ajuste o sal e deixe cozinhar até formar um recheio úmido e bem incorporado. Desligue o fogo e acrescente o queijo, misturando levemente.
Montagem do empadão
Divida a massa em duas partes. Abra uma delas e forre o fundo e as laterais de uma forma untada. Coloque todo o recheio, espalhando bem. Cubra com o restante da massa, feche as bordas e faça pequenos furos por cima para liberar o vapor.
Se desejar, pincele a superfície com gema de ovo para dourar.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse até ficar bem dourado, com a massa firme e levemente crocante por fora. O tempo médio varia entre 45 minutos e 1 hora, dependendo do forno.
Um clássico que não falha na ceia
Com sabor marcante, textura equilibrada e recheio generoso, o empadão de frango é daqueles pratos que costumam acabar rápido na ceia de Natal.
A combinação da massa amanteigada com o recheio cremoso transforma a receita em um verdadeiro clássico das festas de fim de ano.
É uma opção prática, rende bem e ainda pode ser preparada com antecedência, facilitando a organização da ceia.
