Empadão raiz de Natal: a receita clássica de massa amanteigada e recheio cremoso

Prato tradicional da ceia une massa macia, sabor marcante e recheio generoso, perfeito para compartilhar em família

Magno Oliver - 23 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

O empadão de frango é um dos pratos mais tradicionais da mesa de Natal brasileira. Com massa amanteigada, que desmancha na boca, e recheio cremoso e bem temperado, ele costuma agradar todos os gostos e funciona tanto como prato principal quanto acompanhamento.

A receita abaixo foi ensinada pelo canal Receitas de Pai, no YouTube, e combina sabores clássicos com ingredientes que dão identidade e textura ao prato.

Ingredientes da massa

250 ml de água

200 g de banha de porco

1 ovo

½ colher de sopa de sal

750 g de farinha de trigo

Ingredientes do recheio

200 g de lombo suíno

200 g de peito de frango

50 g de azeitona

200 g de queijo mussarela ou queijo fresco

Cheiro-verde a gosto

½ xícara de ervilha

300 g de guariroba (palmito amargo)

1 sachê de molho de tomate

Como preparar a massa

Em uma tigela grande, misture a água, a banha de porco, o ovo e o sal. Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo, mexendo até formar uma massa homogênea e macia.

A massa deve desgrudar das mãos, mas sem ficar seca. Cubra e deixe descansar enquanto prepara o recheio.

Como preparar o recheio

Cozinhe o peito de frango e o lombo suíno, desfie ou pique em pedaços pequenos. Em uma panela, misture as carnes com o molho de tomate, a ervilha, a guariroba picada, as azeitonas e o cheiro-verde.

Ajuste o sal e deixe cozinhar até formar um recheio úmido e bem incorporado. Desligue o fogo e acrescente o queijo, misturando levemente.

Montagem do empadão

Divida a massa em duas partes. Abra uma delas e forre o fundo e as laterais de uma forma untada. Coloque todo o recheio, espalhando bem. Cubra com o restante da massa, feche as bordas e faça pequenos furos por cima para liberar o vapor.

Se desejar, pincele a superfície com gema de ovo para dourar.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse até ficar bem dourado, com a massa firme e levemente crocante por fora. O tempo médio varia entre 45 minutos e 1 hora, dependendo do forno.

Um clássico que não falha na ceia

Com sabor marcante, textura equilibrada e recheio generoso, o empadão de frango é daqueles pratos que costumam acabar rápido na ceia de Natal.

A combinação da massa amanteigada com o recheio cremoso transforma a receita em um verdadeiro clássico das festas de fim de ano.

É uma opção prática, rende bem e ainda pode ser preparada com antecedência, facilitando a organização da ceia.

