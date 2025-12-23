Vítima de acidente com bovino na GO-222 é levada às pressas para o Heana

Caso aconteceu quando uma S10 teria batido frontalmente contra o animal, o lançando em direção ao mato

Samuel Leão - 23 de dezembro de 2025

Batida aconteceu na GO-222. (Foto: Reprodução)

Na madrugada desta terça-feira (23), uma mulher se feriu e teve que ser encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após se envolver em um acidente com um bovino em uma rodovia. A batida aconteceu entre Anápolis e Goilândia, na GO-222.

O caso aconteceu quando uma S10 teria batido frontalmente contra o animal, o lançando em direção ao mato, fora da pista. Uma Fiat Strada, que também vinha pela pista, acabou perdendo o controle e caindo de uma ribanceira, com altura aproximada de 2 metros.

Os dois ocupantes da caminhonete não ficaram feridos e recusaram atendimento, enquanto a mulher, que estava na pick-up, se queixou de dores na lombar e recebeu atendimento da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Na sequência, foi encaminhada para o Heana, onde recebeu cuidados especializados. Os bombeiros ainda realizaram o corte dos cabos da bateria e garantir a segurança da área.

A Polícia Militar (PM) também compareceu ao local para os devidos procedimentos legais. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

