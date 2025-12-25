Adeus compras de domingo: supermercados serão proibidos de abrir em 2026; saiba onde

Medida começa a valer em março do próximo ano, atinge supermercados e atacarejos e terá caráter experimental ao longo de 2026

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

A rotina de compras aos domingos vai mudar para consumidores de um estado brasileiro a partir de 2026. Supermercados, mercados, atacarejos e estabelecimentos similares ficarão proibidos de funcionar nesse dia da semana, conforme acordo firmado entre sindicatos patronais e de trabalhadores.

A regra vale para o Espírito Santo e começa a ser aplicada a partir de 1º de março de 2026, com previsão de vigorar até 31 de outubro do mesmo ano, período em que a medida será avaliada.

Ao final desse prazo, as entidades envolvidas decidirão se a proibição será mantida, alterada ou encerrada.

A restrição alcança estabelecimentos do varejo alimentar que possuam empregados com carteira assinada, incluindo grandes redes de supermercados e atacarejos.

Mesmo lojas localizadas dentro de shoppings centers entram na regra, o que significa que supermercados instalados nesses espaços também deverão fechar aos domingos.

Por outro lado, há exceções. Pequenos comércios familiares, que funcionam sem empregados registrados, continuam autorizados a abrir normalmente aos domingos. A proposta, segundo os sindicatos, é garantir descanso semanal aos trabalhadores do setor, reduzir a sobrecarga de jornadas prolongadas e melhorar a qualidade de vida dos funcionários.

O acordo segue modelos adotados em alguns países europeus, onde o funcionamento do comércio aos domingos é mais restrito. No Brasil, a iniciativa chama atenção por ser uma das primeiras experiências desse tipo em larga escala no setor supermercadista.

Durante o período de vigência, impactos econômicos, efeitos no consumo e mudanças no comportamento da população serão analisados. A partir desses dados, uma nova negociação definirá se a proibição continuará nos anos seguintes ou se haverá flexibilização das regras.

