Menina de 4 anos morre e família fica em estado grave após capotamento em Petrolina de Goiás

Acidente aconteceu na GO-080 e as demais vítimas foram levadas para o HEANA

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

Informações preliminares indicam que o condutor teria perdido o controle da direção. (Foto: Reprodução)

Uma tragédia familiar marcou o feriado de Natal nesta quinta-feira (25) em Goiás.

Uma menina de apenas 04 anos, identificada como Rebeca Teofilo Martins, morreu após o carro em que estava com a família capotar na GO-080, na zona rural de Petrolina de Goiás.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária, que foram acionadas por motoristas que passavam pelo local.

No veículo, um Nissan Tiida de cor prata, viajavam também o pai da menina, de 30 anos, a mãe, de 29, e o irmão, de 03 anos.

Informações preliminares indicam que o condutor teria perdido o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e capotasse.

Com o impacto, Rebeca não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local, antes mesmo da chegada do socorro.

As outras três vítimas, que compunham o restante da família, foram resgatadas com vida pelas equipes de emergência.

O Portal 6 não conseguiu confirmar para quais unidades de saúde as demais vítimas foram encaminhadas para atendimento.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

