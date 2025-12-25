Preso pela CPE, suspeito conta por que matou homem a tiros na porta de distribuidora em Anápolis

Suspeito foi localizado e detido em Goiânia após ações das forças de segurança

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

Os policiais apreenderam a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38 (Foto: Reprodução)

Um jovem de 20 anos foi preso pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e confessou ter cometido o homicídio registrado na madrugada do dia 25 de dezembro, no bairro Vivian Parque, em Anápolis.

O suspeito foi localizado em Goiânia após trabalhos das forças de segurança, que chegaram ao paradeiro dele a partir de informações repassadas por familiares.

Ele foi encontrado dormindo em um dos cômodos da residência onde estava escondido.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, além de sete munições intactas.

Questionado, o jovem confessou a autoria do homicídio e afirmou que o crime ocorreu após um desentendimento com a vítima em frente a uma distribuidora de bebidas.

Segundo relato do próprio suspeito, a discussão teria começado depois que o homem morto pediu um beijo à mulher que o atirador acompanhava no local, o que teria gerado a reação violenta.

Após a prisão, o jovem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde teve a prisão ratificada pela autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

