Chefs de cozinha usam este ingrediente simples de casa para o macarrão não grudar depois de cozido

Truque evita massas empapadas, dispensa óleo e melhora a textura mesmo após alguns minutos fora da panela

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/ChefTaico)

Quem cozinha macarrão em casa já passou por isso. A massa sai perfeita da panela, mas basta escorrer a água para os fios começarem a grudar. Por isso, muita gente recorre ao óleo, embora chefs alertem que essa prática não é a mais indicada.

Em cozinhas profissionais, o segredo costuma ser outro. Antes mesmo de falar no ingrediente, os chefs explicam que tudo começa com água abundante e bem fervente, além de mexer a massa nos primeiros minutos do cozimento.

Ainda assim, existe um detalhe simples que faz diferença no resultado final e que quase todo mundo tem em casa. Ele ajuda a reduzir o amido solto na água, principal responsável por fazer o macarrão grudar depois de escorrido.

O ingrediente é o vinagre. Usado em pequena quantidade, ele ajuda a controlar a liberação do amido durante o cozimento, deixando a massa mais solta e com melhor textura.

O truque é simples. Basta adicionar uma colher de sopa de vinagre na água já fervente, antes de colocar o macarrão. O sabor não fica perceptível, pois o vinagre se dilui completamente e não interfere no gosto final do prato.

Chefs explicam que o vinagre atua levemente no pH da água, ajudando a manter a superfície da massa mais firme. Com isso, os fios grudam menos, mesmo depois de escorridos.

Outro ponto importante é não lavar o macarrão após o cozimento, prática comum que pode prejudicar a aderência do molho. Com o vinagre, a massa já sai mais solta, dispensando esse passo.

Além disso, a técnica funciona tanto para massas longas quanto curtas, como espaguete, penne e fusilli. O resultado é um macarrão mais leve, solto e pronto para receber o molho.

Assim, longe do óleo e com um ingrediente simples, os chefs mostram que pequenos ajustes fazem toda a diferença para acertar o ponto da massa em casa.

