Morte de família que saía de Aparecida de Goiânia para Réveillon na Bahia gera comoção: “estou em choque”

Prefeitura de Aparecida de Goiânia também emitiu uma nota de Luto, em solidariedade à família vitimada

Samuel Leão - 29 de dezembro de 2025

Família estava a caminho da Bahia quando sofreu o acidente. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um grave acidente, ocorrido na manhã do domingo (28), vitimou uma família de quatro pessoas que havia partido de Aparecida de Goiânia, dentre elas duas crianças, em Paracatu. O caso chamou a atenção nas redes sociais e causou uma comoção entre a população goiana.

A colisão frontal se deu entre um Voyage ocupado pela família, saindo de Aparecida de Goiânia com destino à Bahia, e um T-Cross, que seguia sentido à Brasília. Com o choque, Wider Lopes, de 37 anos; a esposa dele, Jéssica Yorrana, de 33; o filho Arthur, de 4 anos; e o sobrinho João Lucas, de 9 anos, não resistiram e faleceram.

“Meu aluno, uma família admirável e linda! Estamos todos destruídos”, comentou uma professora, nas redes sociais.

Amigos e vizinhos também deixaram homenagens e relembraram momentos recentes: “Meus vizinhos, estou em choque”, disse um.

“Meu Deus do céu, ela perdeu a sobrinha semana passada, conversei com ela há três dias, falei que estava em oração por eles. Meu Deus do céu”, desabafou outra internauta.

“Que notícia ruim, meu amigo se foi. Quantas risadas juntos, estou em choque”, lamentou um internauta, seguido por outro que fez um alerta: “Muitos acidentes nesse final de ano! Todo cuidado é pouco nessa estrada”.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia também emitiu uma nota de pesar, em solidariedade à família vitimada no acidente de trânsito, decretando luto oficial por três dias no município.

Confira o documento na íntegra:

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, e a médica Lana Bezerra manifestam seu mais profundo pesar pelo trágico falecimento da família de Aparecida de Goiânia que iria passar a virada do ano na Bahia – Wider Lopes, Jéssica Yorrana, o filho Arthur e o sobrinho João Lucas. Vítimas de uma colisão frontal na BR-040, em Paracatu (MG).

Expressamos também nossa solidariedade à família da jovem de 22 anos, passageira do outro veículo, que também perdeu a vida.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto e força a todos os corações enlutados diante desta perda irreparável.

Por esta razão decreto luto oficial por três dias em Aparecida de Goiânia.