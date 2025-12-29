Prefeitura de Anápolis emite importante alerta para pais que levam filhos ao Parque Ipiranga

Em uma publicação, internauta registrou o que seriam, segundo ele, manchas de sangue em alguns dos aparelhos

Gabriella Pinheiro - 29 de dezembro de 2025

Imagem mostra crianças brincando em parque de Anápolis e sangue em brinquedos. (Foto: Reprodução)

Após a repercussão de imagens que mostram pais desrespeitando o isolamento e colocando crianças para brincar em equipamentos ainda em obras no Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí, na tarde de domingo (28), a Prefeitura de Anápolis emitiu um alerta à população.

Por meio de comunicado publicado no Instagram, a administração municipal informou que o local passa por um processo de revitalização para receber novas áreas de lazer e reforçou que os brinquedos ainda não estão liberados para uso.

Segundo a Prefeitura, a utilização dos equipamentos antes da conclusão das obras pode representar riscos à segurança das crianças.

“Permitir que as crianças entrem nessas áreas antes da finalização pode colocá-las em perigo. O isolamento existe justamente para protegê-las. Pedimos a compreensão e a colaboração de todos para que aguardem a conclusão das obras”, destacou a gestão municipal.

Em uma publicação nas redes sociais, um internauta registrou o que seriam, segundo ele, manchas de sangue em alguns dos aparelhos. “Olha isso aqui, gente. Chega a estar pingando”, afirma enquanto mostra marcas avermelhadas nos equipamentos.

Já em outro vídeo, é possível ver crianças sendo colocadas para brincar nas estruturas, mesmo com as sinalizações e barreiras de isolamento instaladas no local.

Leia a nota completa:

O Parque Ipiranga está sendo revitalizado com carinho para receber novas áreas de lazer para nossas crianças. Os brinquedos ainda estão em fase de instalação e não estão prontos para uso.

Permitir que as crianças entrem nessas áreas antes da conclusão pode colocar a segurança delas em risco. O isolamento existe justamente para protegê-las.

Pedimos a compreensão e a colaboração de todos para que aguardem a finalização das obras. Cuidar agora é garantir que, em breve, elas possam brincar com segurança e tranquilidade.

