Saiba como será a programação das principais igrejas de Goiânia para a virada de ano

Tanto as igrejas católicas quanto as evangélicas da capital prepararam cronogramas especiais

Samuel Leão - 30 de dezembro de 2025

Na hora da virada, cada um busca fazer o que gosta e, entre os fiéis de Goiânia, já começaram os preparativos para as celebrações religiosas que marcam a transição de ciclo.

Tanto as igrejas católicas quanto as evangélicas da capital prepararam cronogramas especiais que incluem missas solenes, vigílias e cultos de ação de graças, oferecendo momentos de reflexão e espiritualidade para quem deseja iniciar o novo ano com o pé direito.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou um levantamento com detalhes da programação de várias unidades. Confira abaixo:

Catedral Metropolitana de Goiânia

Referência para os católicos no Centro da capital, a Catedral terá uma agenda intensa. No dia 31 de dezembro, as missas ocorrem às 06h40 e às 12h, com uma celebração especial de Ação de Graças marcada para as 20h.

Já no primeiro dia de 2026, feriado da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, os horários serão variados: 07h, 09h, 11h, 15h, 17h30, 19h e 21h.

Vale lembrar que o serviço de confissões será retomado apenas na semana seguinte, em horários específicos às terças, quintas e sábados.

Igreja Videira

A Videira optou por uma preparação antecipada. Nesta terça-feira (30), todos os 10 prédios da igreja em Goiânia realizarão cultos às 19h30 focados em direcionamento espiritual.

Para a noite da virada (31), a estratégia será dividida em dois turnos em todas as unidades de Goiânia e Aparecida: o primeiro culto das 19h30 às 21h30 e o segundo das 22h até o momento da virada, à meia-noite.

Paróquia São Paulo Apóstolo

Localizada no Setor Oeste, a paróquia também definiu seus horários. Na véspera de Ano Novo (31), haverá missa solene às 06h30 e às 19h. No dia 1º de janeiro, as celebrações para receber 2026 acontecem às 10h e às 19h.

Igreja Fonte da Vida

A denominação liderada pelo apóstolo César Augusto terá uma celebração unificada em todas as suas unidades no dia 31 de dezembro. O culto especial de virada está previsto para começar às 22h, seguindo com louvor e oração até os primeiros minutos do novo ano.

Igreja Universal

Mantendo a tradição, a Universal promove a vigília “Virada no Poder da Oração”. O encontro principal será no Templo Maior, situado na Avenida Goiás, no Centro, com início às 21h do dia 31 de dezembro.

A recomendação geral das instituições é que os interessados cheguem com antecedência aos locais, uma vez que a lotação pode ser atingida rapidamente e os horários estão sujeitos a ajustes pontuais conforme a demanda.

