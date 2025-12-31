Após matar mulher, jovem tenta incriminar cadeirante, foge, mas é preso em Anápolis

Para fugir ele também acordou R$ 1,5 mil com um motorista de aplicativo para que o levasse até Jataí

Davi Galvão - 31 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, foi preso em Anápolis nesta terça-feira (30) suspeito de matar uma mulher em Jaraguá. Após o crime ele teria tentado incriminar uma mulher cadeirante, ameaçando-a para que assumisse a autoria do homicídio enquanto ele fugia da cidade.

Ele foi localizado durante uma abordagem a um veículo em frente ao Posto Conquista, no bairro Alvorada, enquanto seguia viagem com destino a Jataí.

Ele estava em um carro com um motorista de aplicativo, com quem havia combinado o valor de R$ 1,5 mil para que o levasse até o município no Sudoeste goiano.

O homicídio aconteceu na madrugada de terça-feira (30), em Jaraguá. O Portal 6 apurou que o autor e vítima, identificada como Catiane Alves de Souza, estavam em uma residência consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes quando iniciaram uma discussão, que evoluiu para agressões físicas.

Durante a briga, o homem teria desferido golpes de faca contra Catiane e arremessado garrafas, causando ferimentos graves.

A morte foi confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal após a perícia.

Após o crime, o suspeito obrigou uma mulher cadeirante que estava no local a acompanhá-lo, empurrando a cadeira de rodas até outro bairro.

Antes de fugir, ele teria tomado o celular da testemunha e a ameaçado de morte caso não assumisse a responsabilidade pelo homicídio, tomando também o celular dela para evitar que contatasse terceiros.

Com medo, a mulher inicialmente se apresentou como autora do crime, mas horas depois conseguiu pedir ajuda e relatou que havia sido coagida. Ela foi encaminhada para atendimento médico e, em seguida, apresentada à delegacia para esclarecimentos.

Na abordagem em Anápolis, o suspeito confessou o homicídio e apresentava ferimentos compatíveis com luta corporal.

Ele foi levado para atendimento médico e depois encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jaraguá, onde permanece à disposição da Justiça. Vale destacar que ele possui outras passagens criminais por homicídio.

