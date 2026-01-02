Motorista bêbado é preso em Anápolis após agressão, tiros e perseguição policial

Dentro do veículo, também estava uma criança de 2 anos, que seria filha do suspeito com uma das passageiras

Samuel Leão - 02 de janeiro de 2026

Tiros foram registrados no portão, e o carro foi levado para o pátio. (Foto: Reprodução)

A noite desta quinta-feira (1º) foi de extrema tensão para os moradores do Jardim Progresso, na região Norte de Anápolis. Uma confusão que começou com agressões físicas a uma mulher terminou com perseguição policial, disparos de arma de fogo e a prisão de um homem que dirigia embriagado com uma criança de apenas dois anos dentro do carro.

Tudo começou quando a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de agressão. No local, uma mulher relatou que, ao chegar em casa, foi surpreendida por ocupantes de um Fiat Palio vermelho, que desembarcaram e passaram a agredi-la fisicamente. A vítima acredita que a motivação seja uma rixa antiga entre vizinhos.

Enquanto os policiais registravam o fato, a situação escalou rapidamente. Cinco disparos de arma de fogo foram ouvidos nas proximidades. Logo em seguida, o mesmo veículo vermelho foi avistado em alta velocidade.

Ao perceberem a presença da viatura, os ocupantes tentaram fugir, dando início a uma perseguição policial.

Após a abordagem, o condutor confessou ter se livrado da arma de fogo durante a fuga, mas o objeto não foi localizado pelos militares. O teste do bafômetro confirmou o estado de embriaguez do motorista, com o resultado de 0,90 mg/l.

Um detalhe que chamou a atenção foi a presença de uma criança de dois anos, filho do condutor e de uma das passageiras, no interior do veículo durante toda a confusão e a perseguição. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e garantir a segurança do menor.

Todos foram conduzidos à Central de Flagrantes e o suspeito foi autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Anápolis!