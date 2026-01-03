Azeite no cabelo: por que é recomendado e para que serve, segundo dermatologistas

Uso correto pode fortalecer os fios, reduzir a quebra e criar um ambiente mais saudável para o crescimento capilar

Isabella Valverde - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O uso de azeite no cabelo não surgiu agora. Muito antes das prateleiras cheias de cosméticos, mulheres já recorriam ao ingrediente como tratamento natural para manter os fios fortes e saudáveis.

Hoje, especialistas explicam que o hábito faz sentido desde que seja feito da maneira correta.

O principal benefício do azeite está na sua composição rica em ácidos graxos, antioxidantes e vitamina E, nutrientes que ajudam a nutrir o fio desde a raiz até as pontas.

Quando aplicado corretamente, ele fortalece a fibra capilar e reduz a quebra, um dos principais motivos da sensação de queda excessiva.

É importante entender a diferença entre queda real e quebra do fio. Em muitos casos, o cabelo não está caindo pela raiz, mas se partindo ao longo do comprimento. O azeite atua justamente nesse ponto, ajudando a devolver elasticidade e resistência aos fios.

Outro efeito importante está no couro cabeludo. A massagem com azeite melhora a circulação sanguínea local, o que favorece o funcionamento dos folículos capilares. Um couro cabeludo saudável cria condições melhores para o crescimento natural do cabelo ao longo do tempo.

Além disso, o azeite ajuda a combater o ressecamento da raiz e a descamação leve, situações que podem enfraquecer os fios. Em pessoas sem tendência à oleosidade excessiva, ele atua como um calmante natural da pele do couro cabeludo.

O azeite também funciona como barreira protetora, reduzindo os danos causados por sol, vento, poluição e calor de secador ou chapinha. Com menos agressões externas, o cabelo consegue crescer mais forte e com aparência mais cheia.

A forma mais indicada de uso é a umectação capilar. O azeite deve ser aplicado em pequena quantidade, preferencialmente no comprimento e nas pontas, podendo alcançar o couro cabeludo com massagem leve. O tempo de ação costuma variar entre 20 e 40 minutos antes da lavagem.

Especialistas alertam que o azeite não faz o cabelo crescer de forma milagrosa nem substitui tratamentos médicos em casos de queda intensa ou genética.

Ainda assim, ele pode ser um aliado importante para reduzir a quebra, fortalecer os fios e manter o cabelo saudável, criando condições favoráveis para um crescimento mais consistente.

Quando usado com equilíbrio e regularidade, o azeite deixa de ser apenas um truque antigo e passa a ocupar um lugar legítimo na rotina de cuidados capilares.

