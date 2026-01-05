Reta final para inscrições em concurso público de prefeitura em Goiás com vagas para todos os níveis de ensino

Seleção contará com prova objetiva e, conforme o cargo, também poderá incluir outras avaliações

Augusto Araújo - 05 de janeiro de 2026

O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Aragarças, no Oeste Goiano, está chegando à reta final.

Ao todo, são mais de 80 oportunidades em diversas áreas, para candidatos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais, com salários entre R$ 1.518 e R$ 3.435.

Confira a seguir uma lista com todas as vagas ofertadas:

• Auxiliar Administrativo (05)

• Auxiliar de Serviços Gerais (06)

• Guarda (Vigilante) (05)

• Mecânico (01)

• Motorista (03)

• Motorista de Ambulância (02)

• Operador de Equipamentos Pesados (01)

• Pedreiro (02)

• Auxiliar de Farmácia (01)

• Auxiliar de Laboratório (01)

• Auxiliar de Saúde Bucal (07)

• Fiscal de Meio Ambiente (01)

• Fiscal de Obras e Posturas (01)

• Fiscal de Tributos (01)

• Monitor de Creche (05)

• Técnico de Enfermagem (05)

• Técnico de Laboratório e Análises Clínicas (01)

• Técnico em Radiologia (02)

• Controlador Interno (01)

• Enfermeiro (05)

• Farmacêutico (01)

• Fisioterapeuta (01)

• Fonoaudiólogo (02)

• Médico Veterinário (01)

• Nutricionista (01)

• Professor de Educação Básica Infantil e Anos Iniciais – Pedagogo (08)

• Guarda Civil Municipal (12)

Para se registrar, o candidato terá até esta terça-feira (06). O registro será feito de forma online, com taxas que variam de R$ 80 a R$ 130.

A seleção contará com prova objetiva no dia 08 de março e, conforme o cargo, também poderá incluir prova de títulos, prova prática, avaliação psicológica, teste de aptidão física e curso de formação.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

