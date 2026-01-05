Reta final para inscrições em concurso público de prefeitura em Goiás com vagas para todos os níveis de ensino
Seleção contará com prova objetiva e, conforme o cargo, também poderá incluir outras avaliações
O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Aragarças, no Oeste Goiano, está chegando à reta final.
Ao todo, são mais de 80 oportunidades em diversas áreas, para candidatos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais, com salários entre R$ 1.518 e R$ 3.435.
Confira a seguir uma lista com todas as vagas ofertadas:
• Auxiliar Administrativo (05)
• Auxiliar de Serviços Gerais (06)
• Guarda (Vigilante) (05)
• Mecânico (01)
• Motorista (03)
• Motorista de Ambulância (02)
• Operador de Equipamentos Pesados (01)
• Pedreiro (02)
• Auxiliar de Farmácia (01)
• Auxiliar de Laboratório (01)
• Auxiliar de Saúde Bucal (07)
• Fiscal de Meio Ambiente (01)
• Fiscal de Obras e Posturas (01)
• Fiscal de Tributos (01)
• Monitor de Creche (05)
• Técnico de Enfermagem (05)
• Técnico de Laboratório e Análises Clínicas (01)
• Técnico em Radiologia (02)
• Controlador Interno (01)
• Enfermeiro (05)
• Farmacêutico (01)
• Fisioterapeuta (01)
• Fonoaudiólogo (02)
• Médico Veterinário (01)
• Nutricionista (01)
• Professor de Educação Básica Infantil e Anos Iniciais – Pedagogo (08)
• Guarda Civil Municipal (12)
Para se registrar, o candidato terá até esta terça-feira (06). O registro será feito de forma online, com taxas que variam de R$ 80 a R$ 130.
A seleção contará com prova objetiva no dia 08 de março e, conforme o cargo, também poderá incluir prova de títulos, prova prática, avaliação psicológica, teste de aptidão física e curso de formação.
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.
