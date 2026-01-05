Tiros no quintal e ameaças: homem é preso após cena de terror em residência de Anápolis
Suspeito tentou fugir do local, mas foi detido por policiais ainda nas proximidades da casa
Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (04), após efetuar disparos de arma de fogo de fabricação artesanal e ameaçar familiares em uma residência localizada no Residencial Girassol, em Anápolis.
A Polícia Militar foi acionada após uma moradora relatar que o companheiro estaria atirando no quintal do imóvel, além de proferir xingamentos e ameaças. Segundo a denúncia, o homem faria uso de drogas e já teria histórico de envolvimento em ocorrências policiais.
Diante das informações, equipes especializadas se deslocaram até o endereço informado e fizeram contato com a vítima, que confirmou os fatos.
O suspeito, porém havia deixado o local pouco antes da chegada da polícia. Assim, a guarnição fez buscas nas proximidades e deteve o homem. ainda nas imediações da residência
O suposto autor confessou ter realizado diversos disparos utilizando uma espingarda artesanal e indicou onde o armamento estava escondido.
A arma de fogo, juntamente com munições, foi encontrada na área do imóvel, próxima ao tanque de lavar roupas.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo e disparo de arma em local habitado.
O caso segue sob responsabilidade das autoridades policiais para as providências legais cabíveis.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!