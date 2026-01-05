Tiros no quintal e ameaças: homem é preso após cena de terror em residência de Anápolis

Suspeito tentou fugir do local, mas foi detido por policiais ainda nas proximidades da casa

Augusto Araújo - 05 de janeiro de 2026

Disparos foram feitos com espingarda artesanal. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (04), após efetuar disparos de arma de fogo de fabricação artesanal e ameaçar familiares em uma residência localizada no Residencial Girassol, em Anápolis.

A Polícia Militar foi acionada após uma moradora relatar que o companheiro estaria atirando no quintal do imóvel, além de proferir xingamentos e ameaças. Segundo a denúncia, o homem faria uso de drogas e já teria histórico de envolvimento em ocorrências policiais.

Diante das informações, equipes especializadas se deslocaram até o endereço informado e fizeram contato com a vítima, que confirmou os fatos.

O suspeito, porém havia deixado o local pouco antes da chegada da polícia. Assim, a guarnição fez buscas nas proximidades e deteve o homem. ainda nas imediações da residência

O suposto autor confessou ter realizado diversos disparos utilizando uma espingarda artesanal e indicou onde o armamento estava escondido.

A arma de fogo, juntamente com munições, foi encontrada na área do imóvel, próxima ao tanque de lavar roupas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo e disparo de arma em local habitado.

O caso segue sob responsabilidade das autoridades policiais para as providências legais cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!