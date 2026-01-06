Chuva provoca instabilidade na energia elétrica e deixa moradores e comerciantes do Jundiaí no escuro

Oscilações começaram no início da noite, afetaram residências, comércios e semáforos, e deixaram pontos do bairro sem energia até o fim da noite

Da Redação - 06 de janeiro de 2026

Bairro Jundiaí ficou no escuro após chuvas causarem instabilidade na rede de energia elétrica. (Foto: Reprodução)

A chuva registrada na noite desta terça-feira (06) provocou instabilidade no fornecimento de energia elétrica no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Moradores relataram que as primeiras oscilações começaram por volta das 19h30, com quedas sucessivas de energia em diferentes pontos da região.

Até às 21h30, horário de fechamento desta publicação, ainda havia registros de ruas completamente no escuro, gerando transtornos à população.

A falta de energia atingiu residências e estabelecimentos comerciais, comprometendo o funcionamento de lojas e serviços durante o período noturno.

Semáforos também foram afetados, o que aumentou o risco para motoristas e pedestres em cruzamentos movimentados do bairro.

O Parque Ipiranga, considerado o principal cartão-postal da região, também ficou sem iluminação durante parte da noite.

O Portal 6 solicitou um posicionamento da Equatorial Energia, mas não obteve retorno da concessionária até o momento.

