Não é na geladeira: truque simples para conservar o alho por mais tempo
O segredo é fugir da umidade: com ventilação e armazenamento correto, o alho dura mais, não brota tão rápido e evita desperdício
Guardar alho parece algo simples, mas um hábito muito comum acaba reduzindo bastante a durabilidade do alimento: colocar na geladeira.
Apesar de parecer a opção mais segura, a combinação de umidade e variação de temperatura acelera o apodrecimento, estimula o surgimento de brotos e ainda pode alterar o sabor e a textura do alho.
O truque mais eficiente para conservar o alho por mais tempo é mantê-lo fora da geladeira, em um local seco, fresco e bem ventilado. O alho inteiro se conserva melhor quando não fica abafado nem exposto à umidade.
Por isso, recipientes que “respiram” fazem toda a diferença, como cestas, fruteiras, potes de cerâmica com furos, sacos de papel ou sacos telados. O importante é evitar plásticos fechados e locais próximos à pia, ao fogão ou com incidência direta de sol.
Outro detalhe que ajuda a prolongar a vida útil do alho é mantê-lo inteiro até o momento do uso.
Separar ou descascar os dentes com antecedência elimina a proteção natural da casca, fazendo com que o alimento estrague mais rápido. O ideal é retirar apenas a quantidade necessária para cada preparo.
No caso do alho já descascado ou picado, a regra muda. Como ele fica mais sensível, o armazenamento deve ser feito em pote bem fechado dentro da geladeira e o consumo precisa ser rápido, em poucos dias.
Também é possível congelar pequenas porções, embora isso possa alterar levemente a textura após o descongelamento.
Sinais como cheiro forte ou azedo, manchas escuras, mofo ou dentes muito moles indicam que o alho já não está próprio para consumo.
Quando surgem apenas brotos verdes, ainda é possível usar, mas o sabor tende a ficar mais amargo.
No fim das contas, o segredo para conservar o alho por mais tempo é simples: evitar a geladeira, fugir da umidade e garantir ventilação.
Com esse cuidado básico, o alimento dura mais, mantém o sabor e ajuda a reduzir o desperdício na cozinha.
