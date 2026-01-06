Não é na geladeira: truque simples para conservar o alho por mais tempo

O segredo é fugir da umidade: com ventilação e armazenamento correto, o alho dura mais, não brota tão rápido e evita desperdício

Isabella Valverde - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Guardar alho parece algo simples, mas um hábito muito comum acaba reduzindo bastante a durabilidade do alimento: colocar na geladeira.

Apesar de parecer a opção mais segura, a combinação de umidade e variação de temperatura acelera o apodrecimento, estimula o surgimento de brotos e ainda pode alterar o sabor e a textura do alho.

O truque mais eficiente para conservar o alho por mais tempo é mantê-lo fora da geladeira, em um local seco, fresco e bem ventilado. O alho inteiro se conserva melhor quando não fica abafado nem exposto à umidade.

Por isso, recipientes que “respiram” fazem toda a diferença, como cestas, fruteiras, potes de cerâmica com furos, sacos de papel ou sacos telados. O importante é evitar plásticos fechados e locais próximos à pia, ao fogão ou com incidência direta de sol.

Outro detalhe que ajuda a prolongar a vida útil do alho é mantê-lo inteiro até o momento do uso.

Separar ou descascar os dentes com antecedência elimina a proteção natural da casca, fazendo com que o alimento estrague mais rápido. O ideal é retirar apenas a quantidade necessária para cada preparo.

No caso do alho já descascado ou picado, a regra muda. Como ele fica mais sensível, o armazenamento deve ser feito em pote bem fechado dentro da geladeira e o consumo precisa ser rápido, em poucos dias.

Também é possível congelar pequenas porções, embora isso possa alterar levemente a textura após o descongelamento.

Sinais como cheiro forte ou azedo, manchas escuras, mofo ou dentes muito moles indicam que o alho já não está próprio para consumo.

Quando surgem apenas brotos verdes, ainda é possível usar, mas o sabor tende a ficar mais amargo.

No fim das contas, o segredo para conservar o alho por mais tempo é simples: evitar a geladeira, fugir da umidade e garantir ventilação.

Com esse cuidado básico, o alimento dura mais, mantém o sabor e ajuda a reduzir o desperdício na cozinha.

