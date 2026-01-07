Esqueça a picanha: cortes mais baratos e saborosos para a grelha
Alternativas à picanha garantem suculência, sabor e economia no churrasco do fim de semana
O preço da picanha disparou e deixou muita gente repensando o cardápio do churrasco. A boa notícia é que não faltam cortes mais baratos que entregam sabor, maciez e ótimo resultado na grelha — alguns, inclusive, surpreendem até quem é fã declarado da picanha.
Com a escolha certa e preparo simples, dá para fazer um churrasco completo sem estourar o orçamento.
Algumas carnes econômicas brilham na grelha e vêm ganhando espaço entre churrasqueiros experientes e iniciantes.
O cupim é um dos cortes mais saborosos do boi e costuma custar bem menos que a picanha. Rico em gordura entremeada, fica extremamente macio quando preparado com paciência. Na grelha, o ideal é cortar em pedaços menores ou preparar em fogo mais baixo, permitindo que a gordura derreta aos poucos e realce o sabor.
Outro queridinho é a fraldinha, conhecida pela textura macia e sabor intenso. Ela assa rápido, aceita bem apenas sal grosso e fica excelente tanto em bifes altos quanto em peças maiores. É uma das opções mais seguras para quem quer agradar todo mundo sem gastar muito.
O miolo de alcatra também merece atenção. Apesar de fazer parte de um corte mais nobre, essa parte costuma ter preço mais acessível e ótimo rendimento. Na grelha, fica suculento, com fibras curtas e sabor equilibrado, funcionando bem para churrascos maiores.
Já a maminha segue como uma das melhores alternativas à picanha. Macia, versátil e com preparo simples, ela fica excelente quando assada inteira e fatiada após o descanso. É um corte que agrada facilmente e não exige técnicas complicadas.
Para quem gosta de sabor marcante, o acém é uma surpresa positiva. Tradicionalmente associado a cozidos, ele funciona muito bem na grelha quando cortado mais alto e selado corretamente. O custo costuma ser bem menor, e o resultado surpreende quem ainda torce o nariz para o corte.
Outro destaque é a costela em tira ou costela janela. Apesar de exigir mais tempo de preparo, entrega sabor intenso e suculência incomparável. Em churrascos mais longos, é uma escolha certeira para impressionar sem pagar caro.
Para garantir o melhor resultado com esses cortes, algumas dicas fazem diferença: prefira peças com boa gordura aparente, use sal grosso ou sal de parrilla, evite virar a carne muitas vezes e respeite o tempo de descanso antes de fatiar. Esses cuidados simples ajudam a manter a carne suculenta e cheia de sabor.
No fim das contas, a picanha não é a única estrela do churrasco. Com escolhas inteligentes, é possível montar uma grelha variada, saborosa e muito mais econômica — provando que bom churrasco não depende do corte mais caro.
