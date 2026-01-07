Muita gente congela, mas esses alimentos não deveriam ir ao freezer

Alguns itens viram “borracha”, outros soltam água e há aqueles que perdem totalmente o sabor; veja o que evitar e como armazenar melhor

Ruan Monyel - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Congelar comida é uma das formas mais práticas de economizar tempo, evitar desperdício e manter a rotina organizada. Só que nem tudo “se dá bem” no freezer.

Alguns alimentos até podem ser congelados, mas perdem textura, sabor e qualidade de um jeito que deixa o resultado final bem diferente do esperado — e, em alguns casos, o risco é até de armazenamento errado e contaminação por falhas no descongelamento.

A seguir, veja uma lista de itens que muita gente congela, mas que não deveriam ir ao freezer (ou precisam de cuidados extras), além de dicas rápidas do que fazer no lugar.

1) Folhas e saladas prontas (alface, rúcula, agrião)

Folhas têm muita água. Ao congelar, a água vira cristais e rompe as células, deixando tudo murcho e escuro depois de descongelar.

O que fazer: lave, seque bem e guarde na geladeira em pote com papel-toalha.

2) Batata crua (e outros tubérculos muito úmidos)

Batata crua tende a ficar escura e com textura “farinhenta” ou encharcada ao descongelar. O mesmo pode acontecer com mandioca e inhame, dependendo do corte e do preparo.

O que fazer: se for congelar, prefira pré-cozida ou em preparos prontos (purê, escondidinho, batata sauté).

3) Ovos com casca (inteiros)

O líquido do ovo se expande e pode rachar a casca no freezer, aumentando a chance de contaminação e fazendo uma bagunça.

O que fazer: congele apenas o conteúdo, sem casca — batido (gema + clara) ou separado, em pote bem fechado.

4) Leite e creme de leite (para uso “in natura”)

Até dá para congelar, mas é comum o leite separar e ficar com textura diferente. O creme de leite também pode talhar ou perder cremosidade, especialmente após descongelar.

O que fazer: se a ideia é usar em receitas (bolo, molho, vitamina), pode funcionar. Para beber puro, melhor evitar.

5) Queijos muito frescos (ricota, minas frescal, cottage)

Esses queijos têm muita umidade e, após descongelar, podem ficar esfarelados, com sabor alterado e soltando líquido.

O que fazer: consuma na geladeira dentro do prazo e, se precisar, use congelado apenas para cozinhar (recheios, tortas).

6) Maionese, molhos cremosos e pratos com muito creme

Molhos com base de maionese e receitas muito cremosas podem separar (talhar) e ficar com aparência “quebrada” ao descongelar — além de perderem a textura original.

O que fazer: deixe para preparar fresco ou congele separado (por exemplo, frango desfiado separado do creme).

O freezer é um ótimo aliado, mas alguns alimentos simplesmente não foram feitos para congelar sem perder qualidade. Saber o que evitar ajuda a economizar, manter o sabor e reduzir desperdício — e ainda deixa sua rotina mais prática.

