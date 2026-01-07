Professor de Anápolis impressiona ao mostrar como chuvas deixaram a cachoeira do Salto Corumbá

Visitação é proibida no período chuvoso e queda d'água pôde apenas ser observada de longe, mas internautas se surpreenderam

Natália Sezil - 07 de janeiro de 2026

Professor mostrou como a cachoeira do Salto Corumbá ficou após aumento de vazão. (Foto: @nomundode_pedro)

Um professor do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Cesar Toledo, em Anápolis, impressionou internautas ao mostrar como ficou a cachoeira do Salto Corumbá após ser atingida por fortes chuvas.

O registro foi compartilhado no Instagram, nesta terça-feira (06), quando Pedro Henrique Pio mostrou a queda d’água com a vazão muito maior que de costume.

As imagens se aproximam e se afastam, exibindo um volume estrondoso de água – reflexo das tempestades que atingiram a região na primeira semana de 2026.

Apesar do vídeo, Pedro deixou claro: “quando o rio está com esse volume elevado, não é permitido subir. Apenas observar à distância”. O complexo turístico continua funcionando, mesmo nessa situação, mas o professor é certeiro: “com o rio cheio, o passeio fica contemplativo”.

O registro conquistou os seguidores, e alcançou 191 mil visualizações. Nos comentários, os internautas apreciaram a vista e também demonstraram receio.

“Linda e assustadora, amo esse lugar”, disse uma. Outra opinou: “que espetáculo da natureza!”. Alguns compararam a imagem da cachoeira com a visão que se teria nas Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Pedro Henrique Pio dos Santos (@nomundode_pedro)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!