Professor de Anápolis impressiona ao mostrar como chuvas deixaram a cachoeira do Salto Corumbá
Visitação é proibida no período chuvoso e queda d'água pôde apenas ser observada de longe, mas internautas se surpreenderam
Um professor do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Cesar Toledo, em Anápolis, impressionou internautas ao mostrar como ficou a cachoeira do Salto Corumbá após ser atingida por fortes chuvas.
O registro foi compartilhado no Instagram, nesta terça-feira (06), quando Pedro Henrique Pio mostrou a queda d’água com a vazão muito maior que de costume.
As imagens se aproximam e se afastam, exibindo um volume estrondoso de água – reflexo das tempestades que atingiram a região na primeira semana de 2026.
Apesar do vídeo, Pedro deixou claro: “quando o rio está com esse volume elevado, não é permitido subir. Apenas observar à distância”. O complexo turístico continua funcionando, mesmo nessa situação, mas o professor é certeiro: “com o rio cheio, o passeio fica contemplativo”.
O registro conquistou os seguidores, e alcançou 191 mil visualizações. Nos comentários, os internautas apreciaram a vista e também demonstraram receio.
“Linda e assustadora, amo esse lugar”, disse uma. Outra opinou: “que espetáculo da natureza!”. Alguns compararam a imagem da cachoeira com a visão que se teria nas Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai.
