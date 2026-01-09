Homem agride funcionário de terminal de ônibus com cabo de rodo em Goiânia

Câmeras de segurança mostram momento em que agressor parte para cima da vítima

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2026

Imagem mostra momento em que homem agride funcionário de terminal em Goiânia com pedaço de rodo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem agride um funcionário de um terminal de ônibus do transporte coletivo com um cabo de rodo. A situação ocorreu na Praça Cívica, no Setor Central, em Goiânia, na quinta-feira (08).

Nas imagens, é possível ver o suspeito se aproximando da vítima com um objeto e iniciando as agressões. O trabalhador, inicialmente, tenta se afastar, mas em seguida reage na tentativa de se defender.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local. A vítima, de 36 anos, foi encontrada consciente, orientada e andando, mas apresentava um quadro de traumatismo cranioencefálico (TCE), além de um corte em um dos dedos.

Ela foi encaminhada pelos militares ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

O agressor foi localizado pela PM e, em depoimento, afirmou que vinha discutindo com a vítima há alguns dias em razão de um problema relacionado à carteirinha do transporte coletivo.

Segundo ele, no dia do ocorrido, utilizou um cabo de rodo e desferiu ao menos quatro golpes contra o funcionário.

O suspeito foi preso e encaminhado a uma unidade prisional.

