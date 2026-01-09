Homem agride funcionário de terminal de ônibus com cabo de rodo em Goiânia
Câmeras de segurança mostram momento em que agressor parte para cima da vítima
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem agride um funcionário de um terminal de ônibus do transporte coletivo com um cabo de rodo. A situação ocorreu na Praça Cívica, no Setor Central, em Goiânia, na quinta-feira (08).
Nas imagens, é possível ver o suspeito se aproximando da vítima com um objeto e iniciando as agressões. O trabalhador, inicialmente, tenta se afastar, mas em seguida reage na tentativa de se defender.
A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local. A vítima, de 36 anos, foi encontrada consciente, orientada e andando, mas apresentava um quadro de traumatismo cranioencefálico (TCE), além de um corte em um dos dedos.
Ela foi encaminhada pelos militares ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).
O agressor foi localizado pela PM e, em depoimento, afirmou que vinha discutindo com a vítima há alguns dias em razão de um problema relacionado à carteirinha do transporte coletivo.
Segundo ele, no dia do ocorrido, utilizou um cabo de rodo e desferiu ao menos quatro golpes contra o funcionário.
O suspeito foi preso e encaminhado a uma unidade prisional.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!