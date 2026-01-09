O peixe barato, sem espinhos e cheio de sabor, perfeito para qualquer receita

Fácil de preparar, acessível e versátil, esse peixe tem conquistado espaço na mesa dos brasileiros e se tornou uma alternativa prática para o dia a dia

Layne Brito - 09 de janeiro de 2026

(Imagem: Captura de Tela/Y ouTube/ Rute Receitas)

Com o preço das carnes cada vez mais alto, muitos brasileiros passaram a procurar alternativas que sejam econômicas, nutritivas e práticas para o dia a dia.

Nesse cenário, um peixe em especial vem ganhando destaque por reunir características raras: custo acessível, praticamente nenhum espinho, preparo simples e um sabor que agrada diferentes paladares.

Embora ainda seja subestimado por alguns, a tilápia tem se tornado presença frequente em refeições caseiras e até em cardápios de restaurantes.

Um dos principais diferenciais desse peixe é a facilidade no consumo. Vendido, na maioria das vezes, em filés limpos, ele elimina o medo de espinhos, algo que afasta muitas pessoas do consumo de pescado.

Isso faz com que seja uma opção segura para crianças, idosos e para quem prefere praticidade na cozinha, reduzindo o tempo de preparo e o desperdício.

Outro ponto que chama atenção é a versatilidade. O sabor suave permite combinações com diversos temperos, molhos e acompanhamentos, funcionando tanto em receitas simples quanto em pratos mais elaborados.

Ele pode ser grelhado, assado, frito, empanado ou preparado ao molho, se adaptando facilmente às preferências de cada família e às diferentes ocasiões.

Além disso, o preço costuma ser mais baixo em comparação a outros peixes. A produção em larga escala da tilápia no Brasil garante oferta constante e valores mais estáveis ao longo do ano, o que faz desse peixe uma alternativa inteligente para quem deseja manter uma alimentação equilibrada sem comprometer o orçamento doméstico.

Do ponto de vista nutricional, trata-se de uma excelente fonte de proteína magra, com baixo teor de gordura e boa digestibilidade. Por isso, é bastante indicado em dietas voltadas à saúde, ao controle de peso e à reeducação alimentar.

É justamente por reunir todas essas vantagens que a tilápia vem sendo considerada um dos peixes mais completos e democráticos da culinária brasileira. Barata, saborosa e fácil de preparar, ela prova que não é preciso gastar muito para colocar um prato nutritivo e delicioso à mesa.

