Homem é preso após ameaçar lojistas e tentar atacar GCM com tampa de bueiro em Senador Canedo

Suspeito continuou ações mesmo após abordagem e acabou detido por desobediência, resistência, desacato e dano ao patrimônio

Natália Sezil - 11 de janeiro de 2026

Homem foi preso pela GCM após ameaçar lojistas e desacatar os agentes. (Foto: Divulgação)

Um homem, cuja identidade não foi revelada, acabou preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, após ameaçar lojistas e desacatar os agentes. A detenção aconteceu no sábado (10), mas foi divulgada neste domingo (11).

A equipe de patrulhamento foi acionada nos arredores da Praça Criativa Central, quando comerciantes da região denunciaram que um homem estava arremessando pedras nas pessoas e proferindo xingamentos.

Quando a GCM chegou ao local, encontrou o suspeito sem camiseta, usando apenas uma bermuda. Ele estaria segurando uma tampa de bueiro, fazendo menções de arremessá-la em direção a alguém.

Ao ser ordenado que largasse o objeto e colocasse as mãos na cabeça, o homem teria começado a caminhar em direção aos agentes, erguendo o bloco de concreto para tentar acertar um dos guardas, que reagiram com uma munição de elastômero.

Atingido na perna, o suspeito obedeceu aos comandos. Diante do receio de que pudesse fugir, ele foi contido e algemado.

De acordo com a funcionária de uma loja próxima, o homem começou a causar confusão logo ao entrar no estabelecimento. Segundo o relato, ele disse à mulher “que ela iria se arrepender quando ele voltasse”.

Com o suspeito contido, a GCM o conduziu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realizar o exame de corpo de delito. Mesmo dentro da viatura, o suspeito teria continuado as ações.

Ele teria chutado a viatura, dizendo aos agentes: “vai tomar no c*”, fazendo o “dedo do meio”. Por isso, também foi autuado por desacato. Levado até a delegacia, ele foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, dano, resistência, desobediência e desacato.

