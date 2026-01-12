Após 37 anos, gigante das entregas encerra atividades no Brasil e demite funcionários

Empresa global de logística decide deixar o mercado de entregas domésticas no país

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Depois de quase quatro décadas de atuação no Brasil, uma das maiores empresas de logística e entregas do mundo decidiu encerrar suas operações no país.

A FedEx confirmou a saída do mercado brasileiro de entregas domésticas, encerrando atividades que mantinha desde o fim dos anos 1980 e iniciando um processo de desligamento de funcionários.

A decisão faz parte de uma reestruturação global da companhia, que vem revendo sua presença em mercados considerados menos estratégicos.

No Brasil, a empresa optou por interromper o serviço de entregas internas, mantendo apenas operações pontuais ligadas ao transporte internacional por meio de parcerias e contratos específicos.

Funcionários relataram que unidades começaram a ser fechadas e equipes foram comunicadas sobre demissões ao longo do processo de transição.

A empresa não divulgou o número oficial de trabalhadores afetados, mas confirmou que o encerramento das atividades domésticas envolve desligamentos e reorganização operacional.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!