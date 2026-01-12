De R$ 19 a R$ 101: pais podem economizar até 89% em materiais escolares em Goiânia

Levantamento do Procon apontou quais itens podem ser os "vilões" da nota fiscal nesta volta às aulas

Natália Sezil - 12 de janeiro de 2026

Procon apontou principais diferenças nos preços do material escolar. (Foto: Divulgação)

Pais, mães e responsáveis que estão dispostos a pesquisar podem acabar economizando até 89% na compra de materiais escolares em Goiânia – como mostra o último levantamento realizado pelo Procon Goiás.

O órgão visitou 14 estabelecimentos da capital entre os dias 23 e 30 de dezembro. Ao todo, foram 73 itens avaliados, entre cadernos, lápis, cola, apontadores, papéis e outros.

A maior diferença encontrada foi em um dos produtos mais comuns: o lápis preto nº2 da marca Bic. A variação chegou a 812,56%, dependendo apenas da papelaria.

Enquanto o item pôde ser achado a R$ 0,80 em um local, ele estava sendo comercializado a R$ 7,30 em outro. Se o cliente optar pelo mais barato, a economia é de 89%.

No caso do lápis preto nº2, mas da marca Faber-Castell, a diferença foi menor. Ainda assim, chegou a 688,24%. O item variava de R$ 0,85 a R$ 5,70 – economia de 85%.

O próximo produto a chamar atenção na lista do Procon foi a cola. A versão líquida de 40g da Maxi apresentou variação de 666,67%, comercializada de R$ 1,50 a R$ 11,50. Assim, a pesquisa pode aliviar quase 87% no bolso.

Já a versão da cola em bastão de 10g da Print é vendida de R$ 1,90 a R$ 12,65, com oscilação de 565,79% e economia de mais de 84%.

Além disso, o órgão comparou a lapiseira de 0,7 mm da Cis. O menor preço encontrado foi de R$ 2,50, enquanto o maior chegou a R$ 16,50. A variação foi de 560%.

Diversos outros itens foram avaliados. Os valores de borrachas alcançaram 400% de diferença. Os de apontadores chegaram a registrar 331% de oscilação. No caso do caderno 10 matérias, a variação foi de 299%.

Somando os preços mais caros dos produtos destacados, a conta chega a R$ 101,55. Já somando os valores mais baratos, o montante é de R$ 19,39.

Canetinhas, gizes de cera, lápis de cor, pastas de plástico, corretivos, canetas esferográficas e outros tipos de cadernos também entraram na lista. Da mesma forma, pincéis de pintura, tesoura, EVA e massinha de modelar.

Dicas do Procon

Diante da volta às aulas, o órgão fiscalizador orienta que os consumidores pesquisem antecipadamente os preços dos produtos, e ressalta que algumas lojas oferecem descontos para compras em grandes quantidades.

Comprar com amigos, ou reaproveitar os itens do ano anterior, são algumas das dicas deixadas. O Procon ressalta: o Código de Defesa do Consumidor determina que escolas não podem exigir que os pais comprem materiais de uso coletivo.

No caso de compras online, a recomendação é verificar se o site possui CNPJ, o endereço físico da loja e os canais de atendimento, além de atentar-se aos prazos de entrega.

A lista completa divulgada pelo Procon está disponível neste link.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!