Só 4 ingredientes: a receita de pão caseiro perfeita para iniciantes
Sem sovas complicadas ou ingredientes difíceis, esta receita aposta na simplicidade para mostrar que qualquer pessoa pode fazer pão em casa
Fazer pão em casa costuma intimidar quem nunca se aventurou na cozinha, mas a dificuldade diminui quando a proposta é simples. Pensada especialmente para iniciantes, esta receita elimina processos complexos e mostra que é possível preparar um pão caseiro de verdade usando apenas quatro ingredientes básicos.
Diferente do pão caseiro tradicional brasileiro, que geralmente leva leite, ovos e gordura, esta versão aposta em uma massa direta, fácil de manipular e ideal para quem está dando os primeiros passos na panificação.
O resultado é um pão de cerca de 500 gramas, com crosta crocante e miolo macio, perfeito para o dia a dia.
Ingredientes
– 360 g (aproximadamente 3 xícaras) de farinha de trigo comum
– 230 g (1 xícara) de água
– 4 g de fermento biológico seco
– 7 g de sal
Os ingredientes são simples e fáceis de encontrar. A farinha deve ser a tradicional, sem fermento químico. O fermento biológico seco pode ser substituído pelo fresco, desde que a quantidade seja triplicada.
Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo e acrescente o fermento e o sal, mantendo-os separados no início para não enfraquecer a ação do fermento. Misture bem os ingredientes secos e faça um pequeno buraco no centro.
Adicione a água aos poucos, reservando uma pequena quantidade para ajustes. Comece misturando com uma colher e, em seguida, use as mãos até incorporar toda a farinha. A massa deve ficar firme, mas maleável. Para quem está começando, é melhor errar para o lado mais seco do que deixá-la grudenta demais.
Transfira a massa para a bancada e ajuste a hidratação, adicionando pequenas quantidades de água, se necessário. Modele uma bola, cubra e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Esse intervalo facilita a sova.
Após o descanso, sove a massa por aproximadamente 10 a 15 minutos, usando movimentos simples: empurre, dobre e gire a massa até que fique lisa e elástica. Em seguida, forme uma bola, coloque novamente na tigela, cubra e deixe fermentar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de tamanho.
Com cuidado, retire a massa da tigela, modele o pão criando tensão na superfície e coloque em uma assadeira untada. Cubra e deixe descansar por mais 30 minutos para a segunda fermentação.
Enquanto isso, preaqueça o forno na temperatura máxima, idealmente em torno de 250 °C. Antes de assar, faça um corte simples na superfície do pão para controlar a expansão.
Para garantir uma boa crosta, gere vapor nos primeiros minutos do forno, usando um borrifador de água ou panos úmidos aquecidos.
Asse por cerca de 50 minutos, até que o pão esteja bem dourado. Se necessário, utilize a função grill nos minutos finais, reduzindo a temperatura. Ao retirar do forno, deixe o pão descansar por pelo menos 30 minutos antes de cortar.
Para quem nunca fez pão, o primeiro pode não sair perfeito — e isso é normal. Com prática e repetição, a receita se torna um excelente ponto de partida para ganhar confiança e explorar novas variações.
Confira a receita completa:
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!