Só 4 ingredientes: a receita de pão caseiro perfeita para iniciantes

Sem sovas complicadas ou ingredientes difíceis, esta receita aposta na simplicidade para mostrar que qualquer pessoa pode fazer pão em casa

Isabella Valverde - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Fazer pão em casa costuma intimidar quem nunca se aventurou na cozinha, mas a dificuldade diminui quando a proposta é simples. Pensada especialmente para iniciantes, esta receita elimina processos complexos e mostra que é possível preparar um pão caseiro de verdade usando apenas quatro ingredientes básicos.

Diferente do pão caseiro tradicional brasileiro, que geralmente leva leite, ovos e gordura, esta versão aposta em uma massa direta, fácil de manipular e ideal para quem está dando os primeiros passos na panificação.

O resultado é um pão de cerca de 500 gramas, com crosta crocante e miolo macio, perfeito para o dia a dia.

Ingredientes

– 360 g (aproximadamente 3 xícaras) de farinha de trigo comum

– 230 g (1 xícara) de água

– 4 g de fermento biológico seco

– 7 g de sal

Os ingredientes são simples e fáceis de encontrar. A farinha deve ser a tradicional, sem fermento químico. O fermento biológico seco pode ser substituído pelo fresco, desde que a quantidade seja triplicada.

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo e acrescente o fermento e o sal, mantendo-os separados no início para não enfraquecer a ação do fermento. Misture bem os ingredientes secos e faça um pequeno buraco no centro.

Adicione a água aos poucos, reservando uma pequena quantidade para ajustes. Comece misturando com uma colher e, em seguida, use as mãos até incorporar toda a farinha. A massa deve ficar firme, mas maleável. Para quem está começando, é melhor errar para o lado mais seco do que deixá-la grudenta demais.

Transfira a massa para a bancada e ajuste a hidratação, adicionando pequenas quantidades de água, se necessário. Modele uma bola, cubra e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Esse intervalo facilita a sova.

Após o descanso, sove a massa por aproximadamente 10 a 15 minutos, usando movimentos simples: empurre, dobre e gire a massa até que fique lisa e elástica. Em seguida, forme uma bola, coloque novamente na tigela, cubra e deixe fermentar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de tamanho.

Com cuidado, retire a massa da tigela, modele o pão criando tensão na superfície e coloque em uma assadeira untada. Cubra e deixe descansar por mais 30 minutos para a segunda fermentação.

Enquanto isso, preaqueça o forno na temperatura máxima, idealmente em torno de 250 °C. Antes de assar, faça um corte simples na superfície do pão para controlar a expansão.

Para garantir uma boa crosta, gere vapor nos primeiros minutos do forno, usando um borrifador de água ou panos úmidos aquecidos.

Asse por cerca de 50 minutos, até que o pão esteja bem dourado. Se necessário, utilize a função grill nos minutos finais, reduzindo a temperatura. Ao retirar do forno, deixe o pão descansar por pelo menos 30 minutos antes de cortar.

Para quem nunca fez pão, o primeiro pode não sair perfeito — e isso é normal. Com prática e repetição, a receita se torna um excelente ponto de partida para ganhar confiança e explorar novas variações.

Confira a receita completa:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!