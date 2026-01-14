Comida salgada: o truque caseiro com um ingrediente simples que salva qualquer prato

Um erro comum na cozinha pode ser resolvido com uma solução simples, econômica e que evita desperdício de comida

Layne Brito - 14 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Errar a mão no sal é um dos acidentes mais frequentes na cozinha e, muitas vezes, faz com que muita gente pense em descartar o prato inteiro.

No entanto, o que poucos sabem é que existe um truque caseiro simples capaz de amenizar o excesso de sal e salvar a receita, utilizando um ingrediente comum que quase todo mundo tem em casa.

O segredo está na batata crua. Esse alimento possui a capacidade de absorver parte do sal presente em caldos, sopas, feijões e molhos, ajudando a equilibrar o sabor.

O método funciona especialmente bem em preparações líquidas ou com bastante molho, sendo uma alternativa prática para evitar o desperdício.

Para aplicar o truque, basta descascar uma batata crua e colocá-la inteira ou cortada em pedaços grandes dentro da panela.

Deixe cozinhar por cerca de 10 a 15 minutos e, depois, retire a batata. Durante esse tempo, ela absorve parte do sal, suavizando o gosto da comida. É importante não deixar cozinhar demais para que a batata não se desmanche e altere a textura do prato.

Outra opção eficiente é acrescentar água, caldo sem sal ou mais ingredientes sem tempero, como legumes, arroz ou feijão já cozidos.

Essa técnica dilui o excesso de sal e ajuda a equilibrar o sabor final. Em receitas como carnes moídas e molhos, adicionar um pouco de creme de leite ou leite também pode amenizar a intensidade do sal.

Além de salvar a refeição, esses truques ajudam a reduzir o desperdício e tornam o preparo mais consciente. Ajustar o tempero aos poucos e provar a comida durante o preparo são hábitos simples que evitam esse tipo de problema no dia a dia.

Com soluções acessíveis e ingredientes comuns, errar no sal não precisa mais ser sinônimo de prejuízo ou frustração na cozinha. Com pequenas correções, é possível recuperar o prato e garantir uma refeição saborosa.

