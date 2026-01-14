Governo abre inscrições para apartamentos gratuitos em Aparecida de Goiânia; veja como participar

Processo é online, mas interessados que não têm acesso à internet terão ponto de apoio para poderem se candidatar

Natália Sezil - 14 de janeiro de 2026

Unidades do programa “Apê a Custo Zero”. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Abrem nesta quinta-feira (15) as inscrições para a nova modalidade do programa estadual Pra Ter Onde Morar: o “Apê a Custo Zero”, que estreia em Aparecida de Goiânia.

A iniciativa acontece em parceria entre o Goiás Social, a Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). Ao todo, serão doados 768 apartamentos, distribuídos entre os residenciais Villa Romana, Alto da Boa Vista I, II e III.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Agehab até o dia 23 de janeiro. Para quem não tem acesso à internet ou encontrou dificuldades no processo, há um ponto de apoio presencial na Secretaria Municipal de Habitação, que fica localizada na Rua São Domingos, Centro de Aparecida. O atendimento acontece em dias úteis, das 08h às 17h.

Podem se candidatar pessoas com 18 anos ou mais, que tenham renda mensal familiar bruta de até R$ 2.850, e que morem em Aparecida de Goiânia há pelo menos cinco anos.

É preciso ter inscrição ativa e atualizada no CadÚnico, e não é permitido ser proprietário de qualquer imóvel, nem ter recebido benefícios habitacionais anteriores do Estado ou da União nos últimos 10 anos.

Além disso, é necessário atender a pelo menos um dos seguintes requisitos: viver em habitação precária (cuja parede não seja de alvenaria ou de madeira aparelhada); estar em situação de coabitação; encontrar-se em adensamento excessivo em domicílio alugado (quando há mais de três pessoas por dormitório); estar em situação de ônus excessivo de aluguel (destinando mais de 30% da renda a esse gasto); ou encontrar-se em aluguel social provisório.

O edital prevê a reserva de unidades para grupos específicos: 50% dos apartamentos serão destinados a beneficiários do programa federal Bolsa Família, do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou a famílias com pessoas com microcefalia.

Outros 10% estão reservados a famílias que moram em áreas de risco da cidade, no Setor Tocantins e do Vale do Sol. Depois, 3% são destinados a idosos, e mais 3%, a pessoas com deficiência.

O programa segue o exemplo da modalidade Casas a Custo Zero, mas focando em condomínios verticalizados em grandes centros. Alexandre Baldy, presidente da Agehab, adiantou: a próxima cidade a ter inscrições abertas será Goiânia.

Mais detalhes podem ser conferidos no edital, disponível clicando aqui ou no site da Agehab.

