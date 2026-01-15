Adeus, academias tradicionais: rede australiana chega ao Brasil e vai abrir 1 mil unidades

Com treinos de 45 minutos e foco em experiência e comunidade, rede fitness australiana estreia no Brasil e planeja expansão agressiva no país

Gustavo de Souza - 15 de janeiro de 2026

O modelo clássico de academia, com treinos repetitivos e pouca interação, começa a perder espaço para um novo formato que promete mudar a relação das pessoas com o exercício físico. Uma rede fitness australiana acaba de desembarcar no Brasil com a proposta de transformar a rotina de treinos em experiências curtas, intensas e totalmente guiadas — e o plano é ambicioso: abrir mil unidades no país nos próximos anos.

A F45 Training, presente em mais de 70 países, escolheu o Brasil como porta de entrada na América do Sul. As primeiras unidades já estão em operação no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e em São Paulo, no bairro de Moema. A expansão é liderada por Alex Pedron, presidente da operação brasileira e alguém que conheceu a marca primeiro como aluno.

Do cansaço com academias ao comando da expansão

Pedron conta que a decisão de trazer a F45 ao Brasil nasceu de uma insatisfação pessoal. Sem motivação para frequentar academias tradicionais, ele acabou conhecendo a rede por meio das redes sociais e decidiu testar uma aula nos Estados Unidos. A experiência foi suficiente para mudar sua percepção sobre treino e engajamento.

A combinação entre aulas dinâmicas, acompanhamento próximo dos instrutores e senso de comunidade fez com que ele estudasse o modelo de negócio e se tornasse sócio de uma unidade no exterior. Pouco tempo depois, surgiu o convite para assumir a master franquia no Brasil e em toda a América do Sul.

Fundada em 2011, na Austrália, a F45 desenvolveu um sistema de treinos funcionais que mistura HIIT (treinamento intervalado de alta intensidade), força, resistência e cárdio em sessões de 45 minutos. Hoje, a marca soma mais de 3.200 estúdios no mundo, com forte presença nos Estados Unidos, além de contar com sócios e embaixadores globais como Mark Wahlberg e David Beckham.

Um formato que rompe com o padrão tradicional

A proposta da F45 se diferencia por apostar em treinos totalmente guiados, sem espelhos, com tecnologia aplicada e foco em eficiência. As aulas mudam diariamente e utilizam um banco de mais de 5 mil exercícios e cerca de 100 programas diferentes, evitando a repetição comum em academias convencionais.

Os treinos são feitos em grupo, com turmas que variam conforme o circuito, e o espaço é pensado para aproximar os alunos, reforçando o senso de comunidade. Os instrutores são treinados para adaptar os exercícios de acordo com limitações físicas, lesões ou níveis de condicionamento.

No Brasil, a chegada da rede exigiu um ajuste importante: a viabilização da importação dos equipamentos. Com experiência de décadas no comércio exterior, Pedron afirma ter conseguido eliminar intermediários e tornar o investimento mais acessível. O valor inicial para abrir uma franquia parte de R$ 298 mil.

Planos, expansão acelerada e aposta no Brasil

Os planos para alunos começam em R$ 197,70 e podem chegar a R$ 597,70, dependendo da quantidade de aulas semanais. Há ainda o benefício “Passport”, que permite ao aluno treinar em unidades da rede em qualquer parte do mundo.

Mesmo com as primeiras unidades ainda em fase de inauguração, a projeção já é agressiva. A expectativa é alcançar mil unidades no Brasil nos próximos cinco anos e cerca de 1.400 na América do Sul. No curto prazo, a meta é acelerar a expansão em São Paulo e no Rio de Janeiro, com negociações para dezenas de novas unidades ainda este ano.

