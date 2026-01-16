Anápolis enfrenta Vila Nova pela 3ª rodada do Campeonato Goiano; veja onde assistir ao vivo o jogo

Confronto reedita final do Goianão 2025 e promete casa cheia no Jonas Duarte

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Clicanuto/AFC)

O Anápolis Futebol Clube volta a campo neste sábado (17) para enfrentar o Vila Nova Futebol Clube, em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Goiano de 2026.

A partida acontece a partir das 16h, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, e marca o reencontro das equipes após a decisão do estadual do ano passado, vencida pelo time colorado.

O Vila Nova chega embalado para o confronto, com 100% de aproveitamento no Goianão.

O Tigre venceu a Abecat por 2 a 1 na estreia e, na rodada seguinte, superou a Anapolina por 3 a 2, no OBA.

Com seis pontos somados, ocupa a vice-liderança da competição, empatado em pontuação com o Atlético Goianiense, ficando atrás apenas nos critérios de desempate.

Já o Anápolis tenta reagir após um início irregular no campeonato.

O Galo da Comarca foi derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 0 na estreia e empatou em 1 a 1 com o Centro-Oeste na segunda rodada, jogando em casa.

Com apenas um ponto, a equipe ocupa a 10ª colocação e aposta no apoio da torcida para conquistar a primeira vitória no estadual.

No retrospecto geral, as equipes já se enfrentaram 180 vezes, com ampla vantagem do Vila Nova, que soma 102 vitórias, contra 38 triunfos do Anápolis e 40 empates.

Considerando apenas os últimos dez confrontos, são quatro vitórias coloradas, três do Anápolis e três empates, o que reforça o equilíbrio recente do duelo.

Onde assistir Anápolis x Vila Nova pelo Campeonato Goiano

O confronto terá transmissão ao vivo pela TVRecord Goiás, pela TV Brasil Central (TBC) e pelo canal GOAT, no YouTube.

Para quem preferir ao estádio, os ingressos estão à venda com valores de R$ 40 nas cadeiras e R$ 20 na arquibancada, ambos para inteira.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!