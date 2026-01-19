Cobra é flagrada dando “passeio de carro” em shopping de Anápolis

Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o animal com segurança

Natália Sezil - 19 de janeiro de 2026

Cobra estava escondida no motor do carro. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros precisou se deslocar até o estacionamento do Anashopping, nesta segunda-feira (19), depois que duas clientes do estabelecimento se depararam com uma cobra saindo de um motor.

A situação aconteceu pouco depois das 11h, na região Norte de Anápolis. As mulheres chegaram a gravar um vídeo, onde mostram que o animal se agarra ao painel frontal do carro estacionado.

A cobra se contorce e se estica próximo aos faróis, assustando as clientes. Diante disso, os militares foram acionados para realizar a remoção segura.

O vídeo também registrou a atuação dos bombeiros, que explicaram que não se tratava de uma serpente venenosa. Ela foi transportada e solta em um local seguro.

A recomendação é que, em casos assim, a população acione o Corpo de Bombeiros. Mesmo que o animal não seja perigoso, o ideal é que a remoção seja realizada pelos especialistas.

