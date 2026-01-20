Sacudir a panela para desfiar frango é coisa do passado: truque de chef para arrasar na cozinha

Em vez de balançar a panela de pressão, um método mais fácil e eficiente usa utensílios simples para desfiar frango com rapidez e textura perfeita para qualquer receita

Layne Brito - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Desfiar frango é uma etapa comum em receitas como tortas, salpicão, recheios e sanduíches, mas muita gente ainda apela para o método tradicional de sacudir a panela, especialmente a de pressão.

Apesar de ser popular, a técnica nem sempre entrega um resultado consistente: às vezes o frango fica irregular, com pedaços maiores, e o processo pode ser trabalhoso, barulhento e até inseguro se feito com pressa ou do jeito errado.

Por isso, um truque usado em cozinhas profissionais vem ganhando espaço por ser mais simples, rápido e fácil de controlar.

A proposta é trocar a sacudida por um fuê (batedor de arame), aquele utensílio comum usado para misturar massas e cremes. Depois de cozinhar o frango até ficar bem macio, o segredo é desfiar ainda com a carne quente, porque as fibras se separam com mais facilidade.

O fuê é movimentado com firmeza sobre os pedaços, fazendo giros e puxadas curtas, como se estivesse mexendo o frango. As hastes do utensílio entram entre as fibras e vão soltando tudo aos poucos, criando fios mais uniformes sem precisar de dois garfos e sem exigir força.

Esse método ajuda a manter a textura do frango mais bonita, porque evita “amassar” demais a carne. Em vez de virar uma pasta ou ficar com aparência quebrada, o desfiado tende a ficar mais soltinho, ideal para absorver temperos e molhos.

Outro ponto positivo é a praticidade: o frango pode ser desfiado no próprio recipiente do cozimento, reduzindo louça e evitando transferências desnecessárias.

Para um bom resultado, alguns cuidados fazem diferença. O frango precisa estar bem cozido, macio a ponto de desmanchar, e o ideal é desfiar com um pouco do próprio caldo, para manter a umidade e facilitar o processo.

Se a receita pedir frango mais sequinho, basta escorrer no final. Já para recheios mais suculentos, ajustar o tempero logo após o desfiado ajuda o frango a absorver melhor o sabor.

No fim, o “truque de chef” mostra que uma pequena mudança de utensílio pode transformar uma tarefa cansativa em algo rápido e organizado.

Para quem prepara frango desfiado com frequência, o uso do fuê economiza tempo, reduz esforço e deixa o resultado mais uniforme para qualquer receita.

