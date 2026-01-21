Bairros em Anápolis podem ficar sem água devido a manutenção, alerta Saneago

Previsão é que trabalhos sejam concluídos até as 14h, quando os registros serão reabertos

Gabriella Pinheiro - 21 de janeiro de 2026

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

A Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago) emitiu um comunicado informando que moradores de alguns bairros de Anápolis podem ficar sem água na próxima quinta-feira (22).

De acordo com a Saneago, equipes técnicas irão substituir uma válvula reguladora de pressão no bairro Boa Vista. Por isso, os registros que abastecem a região serão fechados temporariamente, a partir das 08h.

Diante da situação, o abastecimento poderá ser afetado nos bairros Alvorada, Boa Vista, Cidade Universitária, Condomínio Residencial Grand Trianon, Residencial Belas Artes, Residencial das Rosas, São Carlos e Setor Bougainville.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até as 14h, quando os registros serão reabertos e o abastecimento retomado de forma gradual.

A Saneago ressalta que a normalização ocorre gradualmente, à medida que as redes e os reservatórios são recarregados com água, iniciando pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente da zona média e, por último, da zona alta.

Diante da situação, a companhia solicita a compreensão da população e orienta o consumo consciente das reservas das caixas d’água, evitando desperdícios.

Vale destacar que imóveis com caixas d’água bem dimensionadas não devem sentir os efeitos do desabastecimento.

