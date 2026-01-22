Bebê de 6 meses morre após se engasgar com leite durante amamentação em Pontalina

Criança deu entrada em unidade de saúde com parada cardiorrespiratória e não respondeu aos procedimentos médicos

Pedro Ribeiro - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Captura)

Uma bebê, de 6 meses, morreu nesta quinta-feira (22) após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pontalina, no Sul de Goiás, em parada cardiorrespiratória.

Portal 6 apurou que a criança chegou ao local acompanhada da mãe, já em estado grave e sem resposta a estímulos.

No atendimento, foram observados sinais compatíveis com falta de oxigenação, como cianose nas extremidades, que é quando mãos e pés ficam com coloração azulada.

A mãe relatou à equipe que a bebê teria convulsionado e se engasgado com leite enquanto mamava, situação que pode provocar obstrução das vias aéreas.

Apesar dos procedimentos realizados, a criança não resistiu e teve o óbito confirmado na própria unidade.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame cadavérico. A Polícia Civil (PC) investigará o caso.

