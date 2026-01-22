Corrida vira caso de polícia após ameaças a motorista de aplicativo em Aparecida de Goiânia

Todas as partes foram encaminhadas à delegacia para as providências legais cabíveis

Augusto Araújo - 22 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Maps)

Uma motorista de aplicativo viveu momentos de tensão na tarde desta terça-feira (21), após ser alvo de ameaças e ofensas verbais feitas por passageiros durante uma corrida em Aparecida de Goiânia.

O caso ocorreu por volta das 15h20, na Avenida Tiradentes, no bairro Jardim Tiradentes, em frente a um posto de combustíveis da região.

De acordo com o relato da condutora, dois passageiros estavam bastante alterados, sendo que um deles teria passado a proferir várias ofensas, como “put*”, “vagabunda” e “arrombada”.

Além disso, este mesmo homem teria ameaçado agredi-la fisicamente, embora nenhuma agressão tenha sido concretizada.

Assustada e temendo pela própria vida, a motorista acionou a Polícia Militar (PM) e permaneceu trancada dentro do carro, aguardando a chegada da viatura.

Os suspeitos foram localizados em uma residência em frente ao ponto onde o veículo estava estacionado.

Ao ser questionado pelos policiais, um dos envolvidos admitiu ter feito os xingamentos, alegando que se irritou porque a motorista teria seguido um trajeto diferente do indicado no aplicativo.

Assim, as partes foram encaminhadas à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia para as providências legais cabíveis.

