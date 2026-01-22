“Menina maravilhosa”: morte de jovem atropelada por ônibus gera onda de homenagens em Anápolis

Acidente fatal ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (22), na Avenida Brasil Sul

Augusto Araújo - 22 de janeiro de 2026

Sarah Sthefany Gomes dos Santos, de 22 anos, morreu após ser atropelada por ônibus em Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A morte de Sarah Sthefany Gomes dos Santos, de 22 anos, atropelada por um ônibus na Avenida Brasil, gerou comoção entre a população de Anápolis.

Nas redes sociais, diversas pessoas se comoveram com o ocorrido. Dentre elas, conhecidos relembraram as qualidades da jovem.

“Tive o prazer de congregar e louvar a Deus com a Sarah. Ela era uma menina maravilhosa”, destacou uma usuária.

Já uma outra internauta, que se identificou como amiga da jovem, ressaltou como era a relação de companheirismo entre elas. ” Viviamos nos implicando, mas tinhamos um carinho enorme uma pela outra. Sua amizade era muito importante pra mim, descanse em paz, Sarinha”.

Por fim, outras pessoas aproveitaram o espaço para prestar condolências à família da jovem. “Que Deus te dê um bom lugar Sarinha, que Deus conforte o coração da sua mãe e dos familiares”, escreveu uma.

Em tempo

O acidente que tirou a vida da jovem aconteceu por volta das 18h15, na região da Calixtolândia I Etapa, em frente ao Ibiza Plaza Hotel, nas proximidades de um ponto de ônibus.

Conforme apuração do Portal 6, o ônibus trafegava pela avenida quando ocorreu o atropelamento. O veículo envolvido é um ônibus da empresa Guanabara, que fazia a linha Goiânia – Sobral (CE).

A vítima foi encontrada caída no chão, com ferimento na cabeça e sangramento, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o atendimento.

Equipes realizaram os primeiros socorros ainda no local e a jovem chegou a ser encaminhada ao Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O motorista do ônibus passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Caberá à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) da Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do caso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!