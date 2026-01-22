Sesc abre processo seletivo com vagas em Goiânia, Anápolis e Jataí

Oportunidades contemplam áreas da saúde com contratos efetivos e benefícios

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
(Foto: Reprodução/Site do Sesc)

O Sesc Goiás abriu oportunidades de trabalho para atuação presencial nas cidades de Goiânia, Anápolis e Jataí.

As vagas são efetivas e voltadas à área de saúde bucal.

Em Anápolis e Jataí, há vagas para cirurgião-dentista, com salário de R$ 4.333,88 e vale-alimentação de R$ 410.

Já em Goiânia, a oportunidade é para auxiliar de saúde bucal, com remuneração de R$ 1.309,10, além do mesmo benefício.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.sescgo.com.br, na aba “Trabalhe Conosco”, até as 17h do dia 23 de janeiro.

Os cadastros ficam disponíveis apenas até o horário limite estipulado.

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

