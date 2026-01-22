Sesc abre processo seletivo com vagas em Goiânia, Anápolis e Jataí
Oportunidades contemplam áreas da saúde com contratos efetivos e benefícios
O Sesc Goiás abriu oportunidades de trabalho para atuação presencial nas cidades de Goiânia, Anápolis e Jataí.
As vagas são efetivas e voltadas à área de saúde bucal.
Em Anápolis e Jataí, há vagas para cirurgião-dentista, com salário de R$ 4.333,88 e vale-alimentação de R$ 410.
Já em Goiânia, a oportunidade é para auxiliar de saúde bucal, com remuneração de R$ 1.309,10, além do mesmo benefício.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.sescgo.com.br, na aba “Trabalhe Conosco”, até as 17h do dia 23 de janeiro.
Os cadastros ficam disponíveis apenas até o horário limite estipulado.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!