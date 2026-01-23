Concurso do MPGO com salário inicial de R$ 4.542,73 para ensino fundamental está com inscrições abertas

Cadastro pode ser feito pela internet até o início de fevereiro

Pedro Ribeiro - 23 de janeiro de 2026

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) está com inscrições abertas para concurso público destinado a candidatos com ensino fundamental completo.

A seleção é voltada para atuação na cidade de Vianápolis, região do Sudeste goiano.

A remuneração inicial é de R$ 4.542,73, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além do salário, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche e auxílio-saúde.

Para concorrer, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B, além de atender aos demais requisitos previstos no edital.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 7 de janeiro de 2026 até às 17h59 do dia 5 de fevereiro de 2026, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 62,02.

Os candidatos que se enquadrarem nos critérios poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 7 e 12 de janeiro.

Para acessar o edital clique aqui.

