Empresário de Goiânia é flagrado sufocando influenciadora até ela desmaiar dentro de elevador

Ele contou outra versão à polícia, mas imagens das câmeras de segurança podem mudar o rumo da investigação

Natália Sezil - 25 de janeiro de 2026

Vídeo flagrou quando empresário Alcides Bortoli Antunes aparece sufocando Nayara da Conceição Brito. (Foto: Reprodução/Record)

Um vídeo registrado por câmeras de segurança flagrou o momento em que o empresário Alcides Bortoli Antunes, de 35 anos, aparece sufocando a então namorada Nayara da Conceição Brito, de 23 anos, dentro de um elevador em um prédio de luxo de Goiânia.

O episódio aconteceu em fevereiro de 2025, mas voltou à tona por conta da denúncia movida pelo empresário contra Nayara. Ele alega calúnia e difamação.

As imagens mostram que o casal já está brigando quando entra no elevador. Alcides segura a jovem, usando uma mão para prender o braço dela e posicionando o outro braço contra o pescoço de Nayara.

Ela se debate tentando escapar, mas sem sucesso, e ele passa a segurar o pescoço dela com as duas mãos. O empresário só a solta quando ela cai no chão. As câmeras também filmam quando ele a arrasta para fora, em seguida.

A Polícia Militar (PM) chegou a ser chamada no dia do acontecimento, mas os dois não foram levados à Central de Flagrantes porque Alcides, que havia acionado as autoridades, teria dito que não queria representar conta a influenciadora.

Versão do empresário

À época, ele apresentou uma versão diferente. O homem alegou que haviam namorado por quatro meses, mas que não estavam mais juntos. Ele disse que ela havia aparecido na casa dele, em Goiânia, por volta das 19h, questionando por que ele não respondia às mensagens dela.

Nessa versão, o empresário defendeu que Nayara não aceitava o fim do relacionamento, mas que, até o momento, a conversa era amigável. A situação teria mudado quando ele se recusou a mostrar o telefone, dizendo que ela jogou o celular contra a parede e passou a arranhá-lo.

Alcides disse à polícia que não a agrediu em nenhum momento, que apenas a segurou e a levou ao elevador. Ele alegou que a influenciadora fingiu um desmaio, negando-se a sair do elevador e gritando que ele a estava agredindo.

Mesmo assim, depois disso, os dois teriam voltado ao apartamento para que ela pegasse os próprios pertences de volta. O empresário defendeu que a namorada começou a jogar os objetos dele no chão e se recusou a sair dali.

Versão da influenciadora

Nayara contou outra história. Ela procurou a delegacia no dia seguinte, e afirmou à Polícia Civil (PC) que estava na casa do namorado quando descobriu que ele a havia traído.

Ela detalhou que o relacionamento era conturbado, com muitas brigas, mas que não havia sido ameaçada ou agredida até então. A influenciadora defendeu que havia ficado irritada com a traição e, por isso, quebrado alguns objetos.

Nayara disse que o empresário reagiu e partiu para cima dela, segurando os braços dela e a dando tapas no rosto. Os dois foram ao elevador em seguida, o que foi registrado pelas câmeras de segurança.

Ela teria solicitado medidas protetivas e passado por corpo de delito. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que apura o que realmente aconteceu.

