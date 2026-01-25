Homem fica ferido após ataque de pitbull solto em via pública, em Porangatu

Corpo de Bombeiros foi acionado e vítima apresentava múltiplas mordidas

Gabriella Pinheiro - 25 de janeiro de 2026

Imagem mostra cachorro responsável pelo ataque e, ao lado, mão ferida de homem. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 48 anos, ficou ferido após ser atacado por um cachorro da raça pitbull que estava solto em via pública, na manhã deste domingo (25), em Porangatu, no Norte de Goiás. O caso ocorreu no cruzamento da Rua Santana com a Rua Colorado, no setor Tupaciguara.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima caminhava pela rua com o cachorro de pequeno porte quando foi surpreendida por dois cães de grande porte. Ao perceber a aproximação dos animais, o homem tentou proteger o próprio cão, pegando-o no colo. Nesse momento, ele acabou sendo atacado, sofrendo mordidas nas mãos e escoriações nos joelhos e cotovelos, após cair no chão.

Durante o ataque, vizinhos ouviram os pedidos de socorro e intervieram, conseguindo conter um dos cães, que foi amarrado até a chegada das equipes de segurança e resgate. Ainda conforme o relato, os óculos de grau da vítima foram quebrados durante a tentativa de se defender, caracterizando também dano material.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local. A vítima apresentava múltiplas mordidas e ferimentos superficiais, sendo encaminhada ao Hospital Municipal de Porangatu, onde permaneceu em observação para administração de soro e vacina antirrábica.

O animal envolvido no ataque foi recolhido e encaminhado ao órgão competente. Apesar das diligências realizadas, o proprietário do cachorro não foi localizado, o que, segundo a polícia, configura omissão de cautela na guarda de animal perigoso.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa, dano e omissão na guarda de animal, e a vítima foi orientada quanto ao direito de representar criminalmente caso o responsável pelo animal seja identificado.

