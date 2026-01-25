Homem fica ferido após ataque de pitbull solto em via pública, em Porangatu
Corpo de Bombeiros foi acionado e vítima apresentava múltiplas mordidas
Um homem, de 48 anos, ficou ferido após ser atacado por um cachorro da raça pitbull que estava solto em via pública, na manhã deste domingo (25), em Porangatu, no Norte de Goiás. O caso ocorreu no cruzamento da Rua Santana com a Rua Colorado, no setor Tupaciguara.
Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima caminhava pela rua com o cachorro de pequeno porte quando foi surpreendida por dois cães de grande porte. Ao perceber a aproximação dos animais, o homem tentou proteger o próprio cão, pegando-o no colo. Nesse momento, ele acabou sendo atacado, sofrendo mordidas nas mãos e escoriações nos joelhos e cotovelos, após cair no chão.
Durante o ataque, vizinhos ouviram os pedidos de socorro e intervieram, conseguindo conter um dos cães, que foi amarrado até a chegada das equipes de segurança e resgate. Ainda conforme o relato, os óculos de grau da vítima foram quebrados durante a tentativa de se defender, caracterizando também dano material.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local. A vítima apresentava múltiplas mordidas e ferimentos superficiais, sendo encaminhada ao Hospital Municipal de Porangatu, onde permaneceu em observação para administração de soro e vacina antirrábica.
O animal envolvido no ataque foi recolhido e encaminhado ao órgão competente. Apesar das diligências realizadas, o proprietário do cachorro não foi localizado, o que, segundo a polícia, configura omissão de cautela na guarda de animal perigoso.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa, dano e omissão na guarda de animal, e a vítima foi orientada quanto ao direito de representar criminalmente caso o responsável pelo animal seja identificado.
