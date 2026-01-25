O momento ideal de colocar o tempero quando estiver fazendo comida, segundo os chefs

Pequenos ajustes no tempo dos condimentos fazem toda a diferença no resultado do prato

Layne Brito - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem cozinha com frequência sabe que, às vezes, a receita é simples, os ingredientes são bons, mas o prato não encaixa.

De acordo com chefs, um dos motivos mais comuns para isso está no momento certo, ou seja, na hora exata em que cada tempero entra na panela.

A lógica é direta. Alguns ingredientes precisam de tempo para soltar doçura, perfume e profundidade, enquanto outros perdem potência se cozinham demais.

Há também os que, se passam do ponto, amargam e comprometem o sabor final. Com pequenas mudanças na ordem e no tempo, a comida ganha outra cara.

A seguir, veja o que costuma ser recomendado por profissionais para os principais temperos do dia a dia.

1. Cebola

É a base de muitos pratos porque ajuda a construir sabor desde o início. O momento ideal de colocá-la é no começo do preparo, com o óleo ainda frio ou apenas levemente aquecido.

Em fogo médio ou baixo, ela fica translúcida e depois levemente dourada, liberando os açúcares naturais e deixando o sabor mais equilibrado.

Se o fogo estiver alto demais, pode queimar nas bordas e trazer amargor. É muito usada em arroz, feijão, carnes, refogados, molhos, sopas e recheios.

2. Alho

É potente e delicado ao mesmo tempo. Deve ser adicionado somente depois que a cebola já está macia, pois queima com facilidade.

O ideal é refogar por 30 segundos a 1 minuto, apenas até liberar aroma. Quando passa do ponto, amarga e pode dominar o prato.

Uma dica prática é dividir o uso, colocando uma parte no refogado e outra mais perto do final, especialmente em molhos.

3. Sal

Interage diretamente com a água dos alimentos, podendo puxar líquido e alterar textura e suculência.

Em carnes vermelhas, o recomendado é salgar pouco antes de ir ao fogo. Aves aceitam melhor o tempero antecipado. Peixes devem ser temperados mais próximos do preparo para não perder textura.

4. Legumes e vegetais

No caso de legumes e vegetais, o sal deve entrar apenas no final do preparo, principalmente em refogados e grelhados, evitando que soltem água e fiquem murchos.

Em alimentos cozidos em água, como batata, macarrão e brócolis, o sal deve ser colocado na água para temperar por dentro.

5. Ervas frescas

Salsinha, cebolinha, coentro e manjericão perdem frescor quando cozinham demais. Por isso, devem ser adicionadas nos últimos minutos ou fora do fogo, preservando aroma, cor e frescor.

Em pratos quentes, um punhado no final faz grande diferença.

6. Temperos secos

Páprica, curry, cominho e chimichurri seco rendem mais quando entram no início do preparo, especialmente em contato com gordura quente.

O calor ajuda a liberar aromas, mas é importante mexer bem para evitar que queimem e fiquem amargos.

7. Molhos, sopas e caldos

Devem ser temperados aos poucos durante o cozimento. O acerto final deve ser feito apenas nos últimos minutos, depois de provar, já que o sabor se concentra com a evaporação da água.

No fim das contas, cozinhar bem não é apenas seguir uma receita.

Entender o comportamento de cada ingrediente, respeitar o tempo da cebola, cuidar do ponto do alho e saber quando salgar pode transformar uma comida comum em um prato com sabor de feito por quem sabe.

