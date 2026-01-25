O truque para limpar a churrasqueira em minutos depois do churrasco e acabar com as cinzas

(Foto: Reprodução/Rachel Claire/Pexels)

Depois do churrasco, a parte menos animadora costuma ser a mesma: encarar o fundo da churrasqueira cheio de cinza e sujeira. Só que existe um truque simples que transforma essa etapa em algo bem mais rápido, sem precisar de pá e nem de saquinho para recolher tudo.

A lógica é prevenir a sujeira antes mesmo de acender o carvão. Com um detalhe feito no começo, a limpeza vira praticamente um “puxar e jogar fora”. O resultado é uma churrasqueira mais prática para o dia a dia, principalmente para quem faz churrasco com frequência.

O que fazer antes de usar: o papel-alumínio entra primeiro

O truque começa antes de colocar o carvão. A ideia é forrar o fundo onde o carvão fica apoiado com papel-alumínio, cobrindo a área inteira.

Com isso, o carvão pode ser colocado por cima normalmente. O alumínio funciona como uma barreira, evitando que a cinza e os resíduos se misturem diretamente com o fundo da churrasqueira.

Além de facilitar o descarte, essa camada ajuda a manter a parte interna mais organizada. O objetivo é deixar a sujeira concentrada em um só lugar.

Depois do churrasco: nada de pá e saquinho para cinza

Quando o churrasco termina, a vantagem aparece. Em vez de usar uma pá e um saquinho para juntar a cinza aos poucos, a sujeira fica acumulada sobre o alumínio.

Assim, a limpeza se resume a recolher o papel-alumínio com cuidado. A cinza fica se fixa ali, pronta para ser descartada sem espalhar pelo ambiente.

Na prática, a churrasqueira fica livre do grosso da sujeira em poucos minutos. É um jeito direto de cortar a etapa mais chata do pós-churrasco.

Por que o truque funciona no dia a dia

O método chama atenção porque não depende de produto de limpeza nem de técnica complicada. É só uma preparação simples que evita trabalho depois.

A dica é especialmente útil para quem tem rotina de churrasco em casa e quer ganhar tempo. Afinal, quanto mais vezes a churrasqueira é usada, mais a limpeza pesa.

Com papel-alumínio à mão, a manutenção vira algo rápido e repetível. E isso muda a experiência de quem costuma adiar a limpeza por causa da cinza.

