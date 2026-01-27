Idosa perde R$ 35 mil em golpe do bilhete premiado; suspeitos são presos pela ROTAM em Goiânia

Vítima também teria sido mantida por 6 horas em cárcere privado, durante a ação dos criminosos

Quadrilha foi detida pela Rotam em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

A equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) da Polícia Militar (PM) prendeu uma quadrilha nesta terça-feira (27), suspeita de aplicar golpes do tipo “bilhete premiado” em Goiânia.

Conforme a corporação, todos os criminosos são do Rio Grande do Sul e atuavam em diversos estados do país, realizando as ações criminosas de forma reiterada.

Uma das vítimas, identificada como uma idosa, sofreu prejuízo de aproximadamente R$ 35 mil durante uma das abordagens dos suspeitos, ocorrida nesta segunda-feira (26).

Ainda segundo a corporação, ela também teria sido mantida por seis horas em cárcere privado, durante a ação dos criminosos.

Contudo, após denunciar o ocorrido, a PM deu início às buscas pelos suspeitos, que foram identificados, localizados e detidos.

A quadrilha foi levada para uma delegacia de Polícia Civil (PC), para os devidos procedimentos legais. Agora, eles permanecem à disposição da Justiça.

 

 

