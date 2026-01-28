Gerente é presa após se recusar a entregar R$ 16 mil em cervejas compradas na promoção
Caso ocorreu em supermercado de Boa Vista e envolveu recusa na entrega após pagamento confirmado no caixa
Uma gerente de supermercado foi presa após se recusar a entregar 140 caixas de cerveja, avaliadas em cerca de R$ 16 mil, compradas por um cliente durante uma promoção em Boa Vista (RR).
Segundo o relato, o consumidor acionou a polícia depois de pagar pela compra e receber a negativa na liberação da mercadoria.
O cliente encontrou o produto com valor promocional de R$ 4,92 por unidade, preço exibido no sistema interno, nos cartazes da loja e no leitor de preços. Além disso, o pagamento ocorreu normalmente no caixa, totalizando R$ 16.531,20.
Oferta anunciada deve ser cumprida
Após a conclusão da compra, a gerente alegou erro no sistema e decidiu não liberar os produtos. Diante disso, o cliente chamou a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local e orientou a gerência sobre a obrigação de cumprir a oferta anunciada.
Mesmo assim, a gerente manteve a recusa e acabou sendo conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com o cliente, a situação gerou constrangimento e se estendeu até a madrugada.
No dia seguinte, o supermercado entrou em contato com o consumidor e realizou a entrega integral das cervejas, encerrando a parte comercial do episódio.
Por outro lado, a Polícia Civil (PC) informou que não identificou indícios imediatos de dolo e encaminhou o caso para análise da Delegacia de Defesa do Consumidor.
