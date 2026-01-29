As melhores carnes para preparar na airfryer, segundo açougueiros

Cortes certos garantem carne macia, suculenta e bem dourada na airfryer, sem erro no preparo

Layne Brito - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube)

A airfryer se tornou uma das queridinhas da cozinha, mas muita gente ainda tem dúvida sobre quais carnes realmente funcionam bem nesse tipo de preparo.

Segundo açougueiros, o segredo não está apenas na temperatura ou no tempo, mas principalmente na escolha do corte certo, já que alguns tipos de carne respondem melhor ao calor intenso e à circulação de ar quente do aparelho.

Entre as carnes bovinas, uma das mais indicadas é o contra-filé, por ter uma boa camada de gordura que ajuda a manter a suculência durante o preparo.

O miolo da alcatra também é bastante recomendado, pois é macio e cozinha de forma uniforme. Já o patinho, quando cortado em bifes médios ou cubos, funciona bem para quem busca uma opção mais magra, desde que não passe do ponto.

No caso das carnes suínas, açougueiros destacam a costelinha, o lombo e a copa lombo.

Esses cortes ficam especialmente saborosos na airfryer quando bem temperados e preparados em temperatura média, permitindo que fiquem dourados por fora e macios por dentro.

A gordura natural da carne suína contribui para um resultado mais suculento, sem necessidade de muito óleo.

O frango também é um dos grandes destaques. Sobrecoxa desossada, coxinha da asa e filé de peito são cortes que se adaptam muito bem à airfryer.

As partes com pele ficam crocantes, enquanto o interior permanece úmido. Já o peito, por ser mais seco, exige atenção no tempo e no tempero para não ressecar.

Por fim, açougueiros alertam que carnes muito grossas, com excesso de nervos ou muito duras tendem a não ter um bom resultado na airfryer.

Cortes médios, com um pouco de gordura e bem distribuídos na cesta, aproveitam melhor a circulação de ar quente.

Com a escolha certa, a airfryer pode se tornar uma grande aliada no preparo de carnes rápidas, saborosas e práticas no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!