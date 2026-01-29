Grave acidente com caminhão mata duas pessoas próximo à GO-403

Uma das vítimas foi encontrada presa às ferragens e Corpo de Bombeiros foi acionado

Gabriella Pinheiro - 29 de janeiro de 2026

Imagem mostra bombeiros fazendo salvamento em Goiás. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas morreram em decorrência de um grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (29), na Estrada Vicinal da região da Chácara Mil Milha, próxima à GO-403, na zona rural de Caldazinha.

A ocorrência envolveu o capotamento de um caminhão. Equipes de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para atendimento da ocorrência.

Segundo os bombeiros, quatro vítimas foram identificadas. Uma delas ficou presa às ferragens, enquanto outra foi atendida como condutor do veículo.

O motorista estava consciente, foi estabilizado no local e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiás (HUGO).

Uma pessoa ficou presa às ferragens, com uma das pernas retida na lataria da cabine. Os militares realizaram o desencarceramento com o uso de equipamentos hidráulicos.

Na sequência, a vítima foi transportada pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas pessoas tiveram o óbito confirmado ainda no local.

As circunstâncias do capotamento não foram informadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

